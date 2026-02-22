Incidentes en El Sadar tras el Osasuna - Real Madrid: dos detenidos y varios heridos

La victoria del CA Osasuna ante el Real Madrid en El Sadar terminó con altercados en el Graderío Sur que obligaron a intervenir a la Policía Nacional. Un lanzamiento de una botella al terreno de juego durante el partido activó el protocolo arbitral y desencadenó posteriormente cargas y detenciones en el interior del estadio

La celebración por el triunfo de Osasuna frente al Real Madrid quedó empañada por una serie de incidentes registrados tras el pitido final en el estadio de El Sadar. Lo que comenzó como un episodio aislado durante el encuentro terminó derivando en altercados en el Graderío Sur que se saldaron con dos personas detenidas y varios heridos leves.

Según recogió el acta arbitral, el origen de los hechos se sitúa en el minuto 37 de la primera parte. En ese momento, coincidiendo con la revisión de una posible acción de penalti a favor del conjunto rojillo, se produjo el lanzamiento de una botella pequeña de plástico, vacía y sin tapón, desde la grada hacia el terreno de juego.

Activación del protocolo durante el partido

El objeto fue recogido por Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, quien lo entregó inmediatamente al colegiado del encuentro, Alejandro Quintero González. El árbitro, siguiendo el protocolo establecido por la RFEF para este tipo de situaciones, detuvo momentáneamente el juego.

Posteriormente, Quintero González trasladó el objeto al delegado del club navarro para que se emitiera un aviso por megafonía instando al cese de ese comportamiento. Desde el estadio se recordó a los asistentes las posibles consecuencias legales y deportivas derivadas del lanzamiento de objetos al terreno de juego.

En ese momento, el incidente no pasó a mayores y el encuentro pudo continuar con normalidad hasta su conclusión. Sin embargo, la situación se recrudeció una vez finalizado el partido.

La intervención tras el pitido final

Al término del encuentro, miembros de la seguridad privada del club se dirigieron a la zona del Graderío Sur con el objetivo de identificar al presunto autor del lanzamiento. Según fuentes oficiales, mientras se procedía a esa identificación en los pasillos interiores del estadio, un grupo de aficionados increpó a los vigilantes.

La tensión fue en aumento y la situación obligó a solicitar la intervención de agentes de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional. A partir de ese momento se produjeron persecuciones en las galerías interiores del estadio y cargas en el exterior, generando escenas de confusión y carreras entre los asistentes.

El balance final fue de dos detenidos. Uno de ellos está acusado de ser el autor del lanzamiento de la botella durante el partido, mientras que el segundo fue arrestado por desobediencia y atentado contra la autoridad, según informaron fuentes policiales.

Heridos y asistencia sanitaria

Durante los altercados, al menos un detenido resultó herido cuando intentaba huir por los pasillos del estadio y tuvo que ser atendido por voluntarios de la Cruz Roja. Además, dos agentes de la Policía Nacional sufrieron lesiones leves durante la intervención.

También fueron atendidos dos aficionados, uno de los cuales fue trasladado a un centro hospitalario para una evaluación más exhaustiva. En principio, las lesiones no revestían gravedad, aunque el dispositivo sanitario permaneció activo hasta recuperar la normalidad en los aledaños del estadio.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron momentos de tensión, con aficionados de distintas edades tratando de abandonar la zona en medio del caos generado por las cargas policiales.

Comunicado oficial de Osasuna

Horas después de los hechos, el CA Osasuna emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y anunció la apertura de una investigación interna. El club señaló que analizará los incidentes para esclarecer lo sucedido y reiteró su rechazo a cualquier comportamiento que altere la convivencia en el estadio.

En su nota oficial, la entidad expresó su pesar por las “escenas de pánico” vividas en las zonas interiores del recinto y por la afectación a socios y socias que abandonaban el estadio tras celebrar una victoria relevante para el equipo.

Un episodio que ensombrece la jornada

El partido, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga, había transcurrido con intensidad deportiva, pero sin incidentes destacables más allá del lanzamiento recogido en el acta. La rápida activación del protocolo evitó que el hecho tuviera consecuencias mayores durante el juego.

No obstante, la gestión posterior en el interior del estadio derivó en un episodio que ha centrado la atención más allá del resultado deportivo. El dispositivo de seguridad permaneció activo hasta que se restableció la normalidad en el entorno de El Sadar.

Ahora, las investigaciones abiertas tanto por el club como por las autoridades deberán determinar responsabilidades y valorar posibles sanciones administrativas o deportivas derivadas de lo sucedido.