Lisci, encantado con sus dos delanteros: "Es un lujo tener a Raúl y Budimir es un ejemplo"

El técnico italiano se deshizo en elogios hacia sus jugadores pero destacó a ambos delanteros por el "altísimo" nivel que tiene el catalán y "la mentalidad" del croata

Alessio Lisci, técnico de Osasuna, analizaba la victoria rojilla sobre el Real Madrid en el tiempo añadido gracias al tanto de Raúl García. "Ha sido fantástico. Siempre queremos ganar y al tener a Moro en el banquillo, pues nos ha permitido tener esa posición para mover a Víctor hacia arriba", ha dicho sobre los cambios que finalmente le han dado el triunfo, pues tanto el asistente como el goleador entraron en la segunda parte,

El italiano reconoció que para él la acción de Budimir con Courtois "sí que es penalti" y alabó la actitud del equipo durante todo el encuentor: "El equipo ha ido a más, se ha sabido reponer, ha llevado a cabo lo que hemos trabajado y contra el Real Madrid alguna ocasión vas a conceder. Después de su gol hemos ido a por el segundo"

Sobre el gol de Raúl admitió que es "un golazo, muy suyo, lo busca mucho. Es un gol del nivel que tiene Raúl, altísimo. Es un lujo tenerlo". Como también a Budimir: "Es un ejemplo por la mentalidad que tiene. Sale súper tarde de Tajonar y llega muy pronto. Se cuida increíble y es un ejemplo, pero es un vestuario en el que todo el mundo es muy trabajador. Saben de la importancia del trabajo oscuro".

"Estamos en un buen momento, en un buen punto. No nos podíamos conformar en lo que se dio en Elche. Estamos teniendo una buena evolución. El equipo quiere más y eso me encanta", finalizó.

Raúl García: "Mi gol es una jugada que suelo hacer mucho"

Raúl García, autor del tanto de triunfo reconoció que "era una barbaridad llevar 15 años" sin derrotar al conjunto madridista en El Sadar. "Una sensación increíble. Era una barbaridad 15 años sin ganar aquí al Real Madrid y la afición merecía un triunfo así. El equipo ha hecho un partidazo aunque ellos siempre crean peligro, hemos estado en el partido y hemos logrado marcar al final el gol de la victoria", afirmó.

Sobre su gol, el delantero reconoció haber hecho antes algo parecido. "Mi gol es una jugada que suelo hacer mucho. En Segunda algún gol metí así. He visto venir rápido al defensa, sabía que iba a ir al suelo, he tenido sangre fría para recortar y he podido marcar el gol", explicón en DAZN.

Por último, sobre la actuación del VAR en su gol, Raúl García dijo: "Son las cosas del fútbol actual con VAR, primero celebras, luego te dicen que es fuera de juego pero sabía que si era gol iba a ser justito y por suerte ha valido para darnos una victoria importante".