Preocupación por la lesión de rodilla de Odriozola: duró tres minutos en el campo

El futbolista de la Real Sociedad se marchó en muletas a casa y este domingo será examinado para conocer si están afectados los ligamentos o se queda en un esguince

El partido entre la Real Sociedad y el Real Oviedo tuvo de todo: goles, polémica arbitral pero lo más preocupante fue la lesión de Álvaro Odriozola. El lateral derecho apenas duró tres minutos en el campo ya que tras saltar al mismo en el 52' para sustituir, tuvo que abandonarlo en el 55' entrando Aritz en su lugar.

El futbolista txuri urdin volvió a sufrir unas molestias musculares que le obligaron a pedir el cambio cuando ya había dejado atrás un calvario de lesiones y empezaba a tener regularidad y un rendimiento destacable en el equipo de Pellegrino Matarazzo, aunque ahora habrá que ver para cuanto tiempo tiene que parar. Al término del partido, el técnico realista se mostró precavido teniendo en cuenta los antecedentes del donostiarra.

"No estuvo bien, pero no quiero decir nada hasta que tengamos el diagnóstico y entonces podremos comunicar mejor qué tiene. Obviamente, es muy desafortunado que entre al partido muy motivado y tenga que salir con una lesión de rodilla. Así que es muy desafortunado y esperamos lo mejor. Esperamos lo mejor para él", admitía el preparador estadounidense, que también reconoció que su entrada era un cambio ofensivo que finalmente se vio obligado a corregir.

"Cuando Odriozola entró al campo era el jugador que iba a atacar la profundidad para ocupar la última línea y queríamos que Brais, aunque defendía en la banda, se metiera por dentro. Es un jugador zurdo en el pasillo interior derecho, donde puede meterse hacia dentro y jugar en profundidad con Odriozola atacando siempre la profundidad. Ese era el plan y, cuando Elustondo entró, entonces seguramente lo alteró o lo cambió un poco. Cambiamos con Elustondo construyendo desde una posición más retrasada y devolvimos a Gorrotxategi al centro del campo", explicó.

Lesión de ligamentos, el gran temor en la Real Sociedad

De momento, la Real Sociedad no ha ofrecido parte médico alguno aunque se espera que a lo largo del día de hoy el futbolista se someta a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión de rodilla, si es que la hinchazón de la zona lo permite, ya que el jugador tuvo que marcharse a casa ayudado por unas muletas.

El lateral de la Real Sociedad solo llevaba tres minutos en el partido cuando, al ir a presionar un balón a Ilyas, pisaba fuertemente con la pierna izquierda pero la rodilla se le giraba hacia adentro lo que le obligó a caer al suelo al notar el dolor, por lo que la gran preocupación es que el de Donosti se haya dañado los ligamentos en esa acción, ya que en este caso un esguince sería un mal menor vista la desafortunada acción.