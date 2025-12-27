La llegada de Javi Galán aumenta la competencia en la defensa de Osasuna

El ya exjugador del Atlético de Madrid, que se unirá a los entrenamientos de Alessio Lisci el próximo lunes, tendrá 'rivales' para el lateral izquierdo del conjunto navarro, como son Abel Bretones y Juan Cruz

Osasuna ha dado el primer golpe sobre la mesa a falta de pocos días de comenzar el mercado de fichajes. La entidad navarra ya ha hecho oficial su primera incorporación para afrontar la segunda parte de la temporada: Javi Galán. Alessio Lisci contará, desde este mismo lunes, con un nuevo refuerzo en sus filas, lo que supone más competencia en el lateral izquierdo, donde viene siendo protagonista, principalmente Abel Bretones. Sin embargo, el ya exjugador del Atlético de Madrid, tras el anuncio de ambos clubes, deberá competir con el puesto en el once.

Abel Bretones, Juan Cruz y Javi Galán, las opciones de Alessio Lisci en el lateral izquierdo

Osasuna se fue al parón de Navidad tras la victoria por 3-0 al Alavés en El Sadar. Un doblete de Budimir y el gol final de Raúl García de Haro le dieron tranquilidad al conjunto de Alessio Lisci antes de afrontar el mes de enero. En este sentido, el técnico, como viene siendo habitual esta temporada en LaLiga EA Sports, apostó por Abel Bretones en el lateral izquierdo. El jugador de 25 años está siendo intocable en esa posición y un fijo en cada duelo del campeonato doméstico, excepto en los choques contra el Valencia y Espanyol, ya que fue sancionado por su expulsión contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. De esta manera, el futbolista español ha disputado un total de 1.338 hasta la fecha, una cifra muy distinta a la de Juan Cruz, su principal competencia hasta el momento, que ha jugado 579 minutos. Con todo ello, Javi Galán se une a las filas del equipo rojillo para aumentar la 'rivalidad' en esa posición, tras no contar con oportunidades en el Atlético de Madrid.

Por ello, Juan Cruz podría ser el mayor perjudicado tras el fichaje de Javi Galán por el conjunto de Alessio Lisci, que viene de terminar aliviado el partido contra el Alavés tras la victoria de su equipo en la última jornada de LaLiga EA Sports. Por su parte, el defensa de 33 años ha sido más protagonista en los encuentros de Copa del Rey de Osasuna, contra el Sant Jordi, Ebro y Huesca, clasificándose, de esta manera, a octavos de final. De esta manera, el futbolista español podría seguir teniendo minutos, a expensas de lo que decida el técnico italiano en el campeonato doméstico, donde hasta la fecha se ha mostrado muy claro con la elección de Abel Bretones.

Osasuna, ante un mes de enero de exigencia

Sin embargo, las diferentes variantes que tendrá Alessio Lisci en el lateral izquierdo, con Javi Galán, Abel Bretones y Juan Cruz, podría hacer que veamos diferentes formaciones en defensa en los diferentes encuentros que se les va a presentar en enero a Osasuna. Por un lado, el conjunto navarro recibirá al Athletic Club en El Sadar, partido fijado para el sábado tres de enero, en el que podría ser el estreno y debut del exfutbolista del Atlético de Madrid. Tras ello, el equipo rojillo visitará al Girona en Montilivi, necesitado de puntos y volverá a jugar en casa ante el Real Oviedo. Por último, viajarán hasta la capital de España para enfrentarse al Rayo Vallecano.