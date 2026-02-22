Raúl Moro lo tiene claro con Vinicius: "Es su esencia y su forma de entender la vida"

El futbolista de Osasuna, antes del enfrentamiento contra el Real Madrid en El Sadar, se expresó por la celebración del brasileño en Lisboa y el presunto insulto racista de Prestianni al '7' del conjunto blanco en el partido de Champions League contra el Benfica

Raúl Moro se encuenta en sus primeros días como jugador de Osasuna. El delantero, ante la tentativa de diferentes clubes de España por lograr su fichaje, terminó firmando por el dirigido por Alessio Lisci. Hasta la fecha, el jugador de 23 años ha participado en cuatro encuentros y dos de ellos partiendo desde el once inicial. Por otro lado, con motivo del encuentro que se jugó ayer en El Sadar ante el Real Madrid, el ex del Ajax habló, en la previa del mismo, de Vinicius y de la polémica que tuvo lugar en el duelo de los de Arbeloa contra el Benfica el pasado miércoles.

Raúl Moro explica su fichaje por Osasuna y el paso por diferentes equipos en dos años

Raúl Moro ha concedido una entrevista a ABC, previo al partido contra el Real Madrid que se jugó en el día de ayer, donde ha hablado de sus últimos movimientos y equipos a los que ha pertenecido: "Es que la Lazio llegó un momento en que ya decidió no darme la oportunidad de jugar en el primer equipo, y por eso iba de cesión en cesión. Yo quería jugar con ellos, pero no fue posible. Así que jugué en el Ternana, en la Serie B; en Segunda, en el Oviedo; en Segunda y en Primera con el Valladolid y el verano pasado fiché por el Ajax, una vez que se consumó el descenso del Valladolid. Si no hubiera bajado, yo estaba muy feliz allí. Y en el Ajax lo que pasó es que a Heitinga, el entrenador que pidió mi fichaje, lo echaron a los dos meses y ya no fue lo mismo. Él me dio partidos, confianza y paciencia, pero cuando lo despidieron el nuevo entrenador ya no contaba tanto conmigo".

De esta manera, Raúl Moro explica cómo surgió la opción de fichar por el equipo de Alessio Lisci, que ayer venció al Real Madrid: "En enero salió la oportunidad de Osasuna, que ha firmado cinco años y medio, y no me lo pensé. Era la estabilidad que buscaba y, encima, en un proyecto en España, que es donde creo que mejor juego al fútbol. Es un club familiar y especial, pero también exigente y ambicioso. Y es normal porque viene de años muy buenos y eso se quiere mantener. Pero también es verdad que aquí la prioridad es salvarse y, después, lo que venga, bienvenido sea".

Raúl Moro 'se moja' con la polémica con Vinicius

Por otra parte, Raúl Moro fue preguntado por si bailar en la celebración de un gol se considera provocar, en referencia al gesto de Vinicius en Lisboa cuando logró el tanto ante el Benfica: "Un gol es un momento de euforia y Vinicius es brasileño. Y la esencia de los brasileños es bailar. Lo hemos visto en muchos jugadores de allí: Neymar, Ronaldinho... No me parece que fuera una falta de respeto su celebración en Lisboa porque es algo que ha hecho todos estos años en el Madrid. Lo hace en el Bernabéu y lo hace fuera del Bernabéu. Es su esencia y su forma de entender la vida".

En este sentido, Raúl Moro habló sobre el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius y si se debería sancionar al jugador que se tapa la boca durante un momento así: "Podría ser una buena solución, pero cualquier futbolista que lleva un cierto tiempo en el fútbol profesional y ha tenido un roce, por pequeño que sea, se ha llevado la mano a la boca. Quizás sería una forma de dejar de hacerlo, pero es un tema complicado. Por ejemplo, lo que pasó en Lisboa. Es la palabra de Vinicius contra la de Prestianni. Solo ellos, bueno, y Mbappé, que dice que lo escuchó, saben realmente lo que se dijeron, pero no hay una prueba que lo demuestre. Al final, acabarán poniéndonos micrófonos a los jugadores para saber lo que decimos, porque, si no, habrá situaciones como la del otro día en las que será la palabra de uno contra la de otro".