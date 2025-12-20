Osasuna 3-0 Alavés: Budimir llega a tiempo para despedir 2025 con victoria en El Sadar

El delantero croata fue determinante en un nuevo encuentro de LaLiga EA Sports por su doblete en la segunda parte, en tan solo 10 minutos, además del tanto de Raúl García de Haro, que hace respirar a Alessio Lisci de cara a la clasificación

Osasuna recibió en el día de hoy al Alavés, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Para ello, Alessio Lisci decidió alinear un once muy reconocible, con jugadores como Víctor Muñoz, Rubén García y Budimir en ataque. Por su parte, Coudet, que confirmó la baja de Lucas Boyé en rueda de prensa, llegó a El Sadar tras derrotar al Sevilla en los dieciseisavos de Copa del Rey, por lo que esperaba seguir firmando buenas noticias en el último partido del año para ambos conjuntos.

Los de Alessio Lisci y Coudet, sin claridad de cara a puerta

En primer lugar, Alessio Lisci comenzó ante el Alavés con Sergio Herrera, Rosier, Herrando, Catena, Bretones, Lucas Torró, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Víctor Muñoz, Budimir, Rubén García. Por su parte, Coudet, que viene de sacar buenas sensaciones tras la victoria ante el Sevilla, decidió salir contra Osasuna en El Sadar con Sivera, Víctor Parada, Jon Pacheco, Nahuel Tenaglia, Jonny, Pablo Ibáñez, Denis Suárez, Antonio Blanco, Abde Rebbach, Toni Martínez, Calebe. De esta manera, el conjunto local comenzó buscando la posesión de balón, muy disputada durante la primera parte.

Sin embargo, Osasuna y Alavés estuvieron muy penalizados de cara al gol, ya que tan solo lograron un tiro a puerta cada equipo en la segunda mitad. No obstante, los de Alessio Lisci dejaron un registro de seis remates, a diferencias de los tres del conjunto de Coudet. De esta manera, el conjunto local trataba de buscar a Budimir a través de balones en largo, pero la fortaleza y seguridad en defensa de los vascos estaba siendo clave, con un gran Tenaglia y Jon Pacheco. Además, Sivera y Sergio Herrera se mostraron muy sólidos en cada llegada del equipo rival, pese a no haber grandes ocasiones en la primera parte.

Budimir y Osasuna dan un golpe sobre la mesa en la segunda parte

Por ello, Coudet decidió hacer un doble cambio antes del comienzo de la segunda entrada, dando entrada a Carles Aleña y Carles Vicente por Rebbach y Calebe. Sin embargo, Osasuna empezó mucho mejor con sucesivas ocasiones de peligro, pero Sivera hacía acto de presencia y siendo decisivo para evitar el gol de los de Alessio Lisci, que remarcaba en la rueda de prensa previa la figura de Pablo Ibáñez. Por otro lado, la suerte no venía del lado del Alavés, que falló un mano a mano, obra de Toni Martínez y con Sergio Herrera como protagonista, que detuvo la más clara del partido en el minuto 67.

A poco más de 20 minutos para el final del partido en El Sadar, Alessio Lisci introdujo un doble cambio, pero el empate seguía brillando en el marcador del Osasuna - Alavés. No obstante, compases después de la decisión del técnico italiano, Budimir conseguía adelantar al conjunto local con una brillante volea: el delantero, esperando en la frontal del área visitante, recibía un balón de Aimar Oroz y de primeras lanzaba el esférico haciendo imposible la parada a Sivera. Tras ello, el equipo navarro se vino arriba buscando el segundo del encuentro, provocando además la euforia en los 20.408 espectadores presentes. De esta manera, Osasuna se llevó los tres puntos en un partido que terminó poco después del gol que sentenciaba el mismo, de Raúl García de Haro, que vio puerta pocos minutos después de entrar al terreno de juego.

Ficha técnica

3 – Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier (Arguibide, m.69), Jorge Herrando, Alejandro Catena, Abel Bretones (Juan Cruz, m. 86); Lucas Torró, Jon Moncayola, Aimar Oroz (Osambela, m.89); Rubén García (Kike Barja, m.69), Víctor Muñoz, Ante Budimir (Raúl, m.89)

0 – Alavés: Antonio Sivera; Víctor Parada, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Jonny Otto; Antonio Blanco, Denis Suárez (Guridi, m.90), Pablo Ibáñez (Mañas, m.77), Abde Rebbach (Aleña, m.46), Calebe (Carlos Vicente, m.46); Toni Martínez.

Goles: 1-0,m.72: Budimir; 2-0,m.82: Budimir, de penalti; 3-0, m.90+3: Raúl García.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano), asistido por Carlos Álvarez e Rubén Becerril. Amonestó a los locales Torró y Bretones y a los visitantes Parada y Aleñá.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 20.400 aficionados.