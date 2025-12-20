Osasuna - Alavés: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 17 de LaLiga

Los de Lisci pretenden alejarse de los puestos de descenso mientras el Alavés busca volver a ganar para seguir subiendo puestos

Este sábado, el Osasuna se enfrenta al Alavés en el estadio El Sadar, ambos llegan con la necesidad de lograr una victoria.

El conjunto navarro está situado en la decimosexta posición y cuenta con 15 puntos en su casillero -empatado con Valencia y Girona-. La pasada jornada hizo un buen partido contra el Barcelona, hasta que por un desliz atrás en los últimos 20 minutos marcó dos tantos el extremo Raphinha.

Solamente una victoria y un empate ha logrado en los últimos cincos partidos. Como local, los de Lisci han logrado 13 puntos en los siete partidos que han jugado en El Sadar.

Por otro lado, el Alavés llega en la decimosegunda plaza y tiene 18 puntos -empatado con el Rayo Vallecano-. La pasada jornada perdió ante un Real Madrid que fue superior pero que le costó llevarse los tres puntos.

Aunque la clasificación le es favorable, la dinámica reciente invita a la prudencia. En los últimos cinco partidos solo ha logrado una victoria, un rendimiento que obliga a mejorar si quiere mantenerse en estas posiciones. Además, lejos de Mendizorroza el conjunto babazorro baja sus prestaciones, con solo 4 puntos sumados en siete encuentros como visitante.

Osasuna No Iniciado - Alavés

El balance histórico sonríe a Osasuna, con 26 victorias rojillas, 8 empates y 15 triunfos del Alavés.

CA Osasuna - Deportivo Alavés: fecha y horario del partido de la jornada 16 de LaLiga 25/26

El partido entre el Osasuna y el Alavés, tendrá lugar este sábado 20 de diciembre a las 18:30 horas, en el estadio El Sadar.

CA Osasuna - Deportivo Alavés: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoséptima jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (Movistar 55 y Orange 113), en la plataforma de DAZN y LaLiga TV Bar. Además, el partido lo podrán disfrutar en DAZN gratuitamente porque será el partido en abierto de esta jornada.

CA Osasuna - Deportivo Alavés: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Osasuna y el Alavés, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimosexta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.