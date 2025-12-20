Coudet apunta la clave de la derrota contra Osasuna: "Nos faltó claridad y ser más agresivos"

El técnico del Alavés compareció ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para analizar la dura derrota frente a Osasuna en El Sadar, en una segunda parte donde vinieron los goles de Budimir y Raúl García de Haro

El Alavés se fue goleado de su visita a Osasuna en El Sadar, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Los de Eduardo Coudet, que perdonaron un mano a mano de Toni Martínez, no pudieron defender el buen acierto que tuvo Budimir en la segunda parte para hacer un doblete y marcar el camino de la victoria para los de Alessio Lisci. De esta manera, el técnico analizó en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, lo que supone esta derrota para despedir el año 2025 y el sabor de boca que le deja.

Coudet destaca la figura de Budimir

En este sentido, Coudet, que ya avisó en la rueda de prensa previa al Osasuna - Alavés de los peligros de los de Alessio Lisci, hizo balance de la derrota de los suyos en El Sadar: “Para mí son importantes los inicios de las dos partes y ahí estuvieron mejor ellos. En los dos comienzos estuvimos muy apagados. Creo que a partir del gol de Osasuna nos vimos superados. con saques de esquina y su juego aéreo. Ahí se inclinó el partido para ellos. Pero la más clara del partido la tuvimos nosotros. Es cierto también que nos sentimos más cómodos jugando en casa que como visitante”.

Además, Coudet alabó la figura de Budimir pese a la derrota final en el marcador del partido, al que llegaban tras derrotar al Sevilla en dieciseisavos de final de Copa del Rey: “Su definición fue magnífica y luego, con el penal, sentenció el partido. Sabíamos que el partido iba a ser muy competido y vinimos sin Lucas Boyé, que es el jugador que mejor nos podía venir en el choque. Toni tiene otras características pero son diferentes. No se nos dan los resultados y queremos que cambie esa dinámica. Hubo un clic a partir de la jugada que no pudimos convertir. Nos faltó claridad y ser más agresivos".

Coudet, sobre el futuro del Alavés en LaLiga EA Sports

Por último, Coudet analizó sus sensaciones de cara al 2025 y antes del parón por Navidad: "No nos sentimos cómodos. No fue una cuestión de actitud, sino de leer mejor el partido y tratar de lastimar más al rival. Vamos a empezar el año en casa, seguramente con todos los jugadores a disposición y pienso que empezaremos mejor el año que como hemos acabado. Estamos en 18 puntos, mejor que el año pasado a estas alturas. Veo lo positivo aunque hoy es complicado hacerlo. La clasificación está muy apretada“.

Tras ello, el Alavés pondrá el foco en el encuentro contra el Real Oviedo en Mendizorroza, fijado para el próximo cuatro de enero a las 18:30 horas. Sin embargo, los de Coudet no tendrán un mes sencillo, ya que se enfrentarán también al Villarreal y al Atlético de Madrid, en La Cerámica y en el Metropolitano y el choque ante el Real Betis.