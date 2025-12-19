Coudet confirma la baja de Lucas Boyé ante Osasuna por una "pequeña rotura"

Los de Coudet se enfrentarán al conjunto de Alessio Lisci tras superar ambos conjuntos los dieciseisavos de final de Copa del Rey, por lo que ha valorado sus sensaciones en la plantilla tras el triunfo ante el Sevilla en Mendizorroza, además de desvelar la baja de su delantero

El Alavés tiene en el punto de mira el duelo de mañana contra Osasuna a las 18:30, con el que ambos equipos dirán adiós a 2025. Por ello, como viene siendo habitual, Coudet compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar lo que espera del partido de LaLiga EA Sports ante los de Alessio Lisci, que alabó la figura de Pablo Ibáñez en rueda de prensa. Además, el técnico argentino confirmó la baja de Lucas Boyé para el encuentro frente al conjunto navarro pero desveló la luz verde con Otto, que se ha recuperado a tiempo.

Coudet y la anécdota en el entrenamiento del Alavés

En primer Lugar, Coudet señaló un detalle del entrenamiento del Alavés, que ganó el pasado miércoles al Sevilla, de hoy que fue la asistencia de unos aficionados de Rosario Central: “Son unos locos que han venido de Madrid, Mallorca o París para traerme unos regalos. Hace treinta años ya que gané con Rosario una Copa en Latinoamérica. Guardo muchos recuerdos de mi paso por ese club, camisetas y varios detalles que me gusta tener”. Por otro lado, el entrenador del conjunto vasco analizó las novedades en la convocatoria: “Otto está bien, se ha recuperado de lo que le pasó el miércoles ante el Sevilla".

"Es una buena noticia ya que no es una rotura nueva sino algo vinculado a alguna molestia suya del pasado. Ahora hay tiempo para que se recupere pero al partido de Pamplona no llega”.

Coudet, sobre el partido ante Osasuna

Por otra parte, Coudet destacó los plazos del equipo tras el partido de mañana frente a Osasuna, que eliminó el pasado miércoles al Huesca en Copa del Rey: “El equipo tendrá una semana de vacaciones. Se marcharán con tareas, que son fechas especiales. Jugamos el 4 contra el Oviedo y tienen que cuidarse. Yo aprovecharé para estar en Buenos Aires con mi familia. y estaré con mi gente en estas fechas señaladas. Los jugadores también pero con algunas obligaciones”. Además, sobre Osasuna comentó que "estamos muy apretados en la clasificación y ellos vienen a tres puntos. Estaría bien marcharse en esta parada con las buenas sensaciones y los puntos. Luego sí corregimos ese estado de ánimo el miércoles en Copa contra el Sevilla”.

"Contra el Madrid tuvimos buenas sensaciones pero no sumamos"

Coudet también hizo balance del momento de Pablo Ibáñez: “Me ha impresionado en positivo como jugador. En algunos momentos de la temporada perdió la titularidad pero es que no pueden jugar todos. En la apuesta que tenemos de equipo físico, es un futbolista que encaja muy bien”.