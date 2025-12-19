Alessio Lisci se deshace en elogios con Pablo Ibáñez: "Para el estilo de juego del Alavés es perfecto"

El técnico de Osasuna, en la previa del encuentro de LaLiga EA Sports contra el Alavés en El Sadar, impresionó con sus palabras sobre el jugador del conjunto de Coudet, además de explicar el plan de partido de su equipo

Tras la sufrida victoria ante el Huesca en Copa del Rey, Osasuna pone el foco en el encuentro de mañana frente al Alavés, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Los de Alessio Lisci encaran un nuevo duelo del campeonato doméstico para hacer olvidar la derrota del pasado sábado contra el Barcelona. De esta manera, el técnico ha reflejado, en rueda de prensa, la importancia de lograr la victoria frente al conjunto de Coudet, que viene de ganar al Sevilla en Mendizorroza, aunque cayeron ante el Real Madrid en la anterior jornada.

Alessio Lisci apunta la necesidad del triunfo contra el Alavés

De esta manera, Alessio Lisci, tras pasar de ronda en Copa del Rey, valoró el Osasuna - Alavés de mañana en el Ciutat de Valencia: "El equipo es consciente de la importancia del partido y vamos a intentar dar la misma versión que dimos contra el Levante. Está bien porque ese día hubiéramos tenido que meter carga si hubiéramos entrenado. Así que ha venido bien. El reparto de cargas ha ido bien, quitando a tres o cuatro jugadores con los que nos hemos pasado por necesidades y por lo que exige la competición". Además, el técnico comentó el hecho de que el aspecto anímico esté creciendo tras ganar al Huesca: "Sí, desde luego. Han caído muchos primeras, ayer cayó el Getafe, el Athletic tuvo que ir a la prórroga… Es muy difícil".

Por otra parte, Alessio Lisci fue preguntado por si la Copa del Rey podría llegar a quitar prestigio a los equipos de Primera División: No, para nada. Lo que pasa es que es difícil. El tema es que tu te enfrentas a rivales extra motivados, en su casa y eso es muy complicado. Todos los equipos tiran de jugadores que están teniendo menos minutos y eso le facilita al rival. Hace que el partido no sea tan difícil para ellos. Yo lo digo porque soy sincero pero todo el mundo piensa lo mismo. Quitando Sevilla y Alavés, que se han enfrentado dos primeras, todo el mundo ha hecho rotaciones. Pero es que es normal. No es que la Copa no sea importante. Es muy importante pero cuando puedes rotar, tienes que rotar. Tienes plantilla, tienes jugadores. El equipo que sacamos el otro día, todos eran buenos jugadores, preparados para pasar la ronda y lo hicieron".

Alessio Lisci analiza al detalle el Alavés de Coudet

Además, Alessio Lisci, que se fue enfadado del Spotify Camp Nou, ha analizado lo que espera del Alavés mañana en El Sadar: "El Alavés es un equipo diferente porque le mete una intensidad tremenda a los partidos. El año pasado Osasuna no estuvo cómodo cuando se enfrentó a ellos. Sobre todo la primera parte aquí fue dura. Tenemos que ser capaces, en primer lugar, de igualar esa intensidad porque si no, a nivel físico vamos a sufrir y no debe de pasar. A partir de ahí, tenemos que hacer nuestro partido. Como contra el Levante, tenemos que intentar hacer un partido para poderles hacer daño, con lo poco que hemos preparado hoy y con lo que venimos haciendo. Pero va a ser un partido muy difícil. Hacen una presión muy difícil de superar. Va a ser un partido igualado, no de un equipo atacando y otro atrás".

Por último, Alessio Lisci se deshizo en elogios con Pablo Ibáñez, centrocampista del Alavés: "Tiene una pierna que abarca campo, tanto en conducciones como sin balón. Tiene llegada. Es un jugador que tiene buenas cosas y para el estilo de juego del Alavés es perfecto".