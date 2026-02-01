Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports, tras la victoria del FC Barcelona y el empate del Villarreal en la jornada 22 de primera división

Nueva jornada en LaLiga EA Sports con resultados llamativos, resaltando el nuevo tropiezo del Atlético de Madrid ante el Levante en el Ciutat de Valenca

La jornada 22 de LaLiga EA Sports ofreció emociones fuertes, con victorias inesperadas, goles en los últimos minutos y actuaciones destacadas que marcaron el rumbo de la tabla.

El Oviedo rompe su sequía ante el Girona

El Real Oviedo consiguió un triunfo vital por 1-0 ante el Girona, gracias a un gol de Ilyas Chaira en el tramo final. Los asturianos habían sido superados durante buena parte de la primera mitad, con un Girona que dominaba la posesión y llevaba más peligro al área local.

El partido comenzó con los visitantes mostrando un claro dominio, creando ocasiones con Bryan Gil y Lemar, pero el portero David Costas fue clave para mantener el empate. Tras el descanso, el Oviedo mejoró, mostrando un equipo más activo y ofensivo, con un dominio progresivo del balón. La jugada decisiva llegó en el último cuarto de hora: un gran centro de Javi López encontró a Thiago, que asistió a Ilyas Chaira, marcando el único gol del partido y celebrando la primera victoria del Oviedo en LaLiga 2026.

Osasuna y Villarreal firmaron tablas en Pamplona

El Osasuna y el Villarreal empataron en un duelo intenso en El Sadar, dejando un sabor agridulce para ambos equipos. Los rojillos dominaron gran parte del encuentro, presionando y generando ocasiones, mientras que el 'submarino amarillo' aprovechó un penalti de Gerard Moreno para abrir el marcador.

Osasuna reaccionó rápido con un cabezazo de Víctor Muñoz, equilibrando el marcador y manteniendo la intensidad hasta el final. El Villarreal, con su juego basado en la posesión y el balón parado, logró igualar nuevamente gracias a un gol de Gerard Moreno. El empate mantiene la distancia de ambos equipos en la parte media de la tabla, dejando clara la competitividad de la liga.

Atlético de Madrid tropieza ante el Levante y sufre lesiones

El Atlético de Madrid volvió a dejar escapar puntos fuera de casa ante un sólido Levante. Los rojiblancos dominaron la posesión, pero se toparon con una defensa granota organizada y con Jan Oblak salvando varias ocasiones.

El encuentro se vio condicionado por varias lesiones, incluyendo a Sorloth y Barrios, lo que obligó a Simeone a realizar cambios inesperados y ajustar el equipo sobre la marcha. A pesar de dominar el juego, el Atleti no logró marcar, y el partido terminó con empate sin goles, dejando a los madrileños con dudas sobre su rendimiento fuera de casa.

Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la jornada 22