El Athletic Club hace tres fichajes de una tacada para Lezama

Del Xantrea, Eneko Bóveda ha captado al central Iñaki Osés y al mediapunta Izan Punzano, quien acumula 16 goles en la Liga Cadete Navarra, mientras que en el Oberena se han hecho con el centrocampista Danel Agirre

Apeados de la Champions tras el caer el pasado miércoles contra el Sporting de Portugal en la última jornada de la fase liga y con la mirada puesta en el derbi vasco de este fin de semana, el cierre de mercado del Athletic Club se espera tranquilo.

Echando el cierre la ventana invernal este próximo lunes 2 de febrero, los de Ernesto Valverde no esperan ningún movimiento, a pesar de que un futbolista como Urko Izeta vienen acumulando ‘novias’ en Primera y Segunda división a lo largo de todo el mes de enero, aunque su posible salida parece haberse enfriado. Los de San Mamés descartaban un préstamo, habiendo tasado su transferencia en dos millones de euros, lo que ha frenado a muchos de los equipos interesados, sin liquidez.

Pese a ello, no deja el Athletic Club, con su director deportivo Mikel González y su director de cantera Eneko Bóveda a la cabeza, de trabajar en futuro, controlando todos los clubes de Euskal Herria y captando talento que siga nutriendo la filosofía del conjunto rojiblanco.

De ahí que el Athletic Club haya vuelto a reclutar a tres nuevos ‘cachorros’ para Lezama en Navarra, cuna de grandes futbolistas que han triunfado y vienen triunfando en San Mamés. Y es que son varios los clubes convenidos que el conjunto bilbaíno mantiene en tierras navarras.

En esta ocasión, según publica Noticias de Navarra, se trata de tres cadetes conveniados. Del Xantrea, Eneko Bóveda ha captado al central Iñaki Osés y al mediapunta Izan Punzano, quien acumula 16 goles en la Liga Cadete Navarra, mientras que en el Oberena se han hecho con el centrocampista Danel Agirre.

Nutrida presencia navarra en la primera plantilla del Athletic Club

Históricamente, el fútbol navarro ha sido un caladero férti para el Athletic Club. Sin ir más lejos, en la actual plantilla rojiblanca es notable la presencia de futbolistas navarros o formados como futbolistas en el fútbol navarro. Son los casos de figuras como Robert Navarro, Nico Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer, Jesús Areso, Adama Boiro y Nico Serrano.

No es de extrañar, pues al margen de pescar en Tajonar, son varios también los clubes convenidos que el conjunto rojiblanco tiene en Navarra. Son los casos, por ejemplo, del UDC Txantrea, cuyo convenio es histórico y data desde 1973, estando renovado hasta 2030. También el Oberena, el CD Pamplona y el CD Tudelano, con el que aún mantiene una relación estrecha tras finalizar su convenio en 2024.

Esta red, por tanto, permite al Athletic Club controlar a un elevado número de jóvenes futbolistas de la región, reclutando a los más interesantes para Lezama. Los clubes convenidos reciben apoyo técnico y económico a cambio de darle prioridad a los rojiblancos a la hora de captar a sus futbolistas.