El Athletic ya se mueve para blindar a Hugo Rincón: las ofertas del extranjero y la nueva cláusula de rescisión

El buen rendimiento del lateral derecho en el Girona ha hecho que aparezcan más clubes interesados en su fichaje definitivo, por lo que ya ha habido contactos para ampliar su contrato, que acaba en 2028, aunque no se ha negociado en profundidad

Mucho se ha hablado en Bilbao en los últimos días sobre el regreso de Hugo Rincón al Athletic. Su gol ante el conjunto rojiblanco, el primero que firma en Primera división, en la derrota de la pasada jornada ante el Girona ha hecho que muchos vuelvan a cuestionarse la forma de actuar del club vasco en este asunto. Voces autorizadas como la de Javier Clemente ya criticaron que el navarro fuese cedido al cuadro catalán después de su gran campaña en el Mirandés, con el que rozó un histórico ascenso. Y otros, aun comprendiendo la decisión, no entienden que no se le fijase la llamada 'cláusula del miedo', como sí se hizo por ejemplo con Unai Vencedor en el Levante.

A esto último, la explicación es puramente económica, después de que Valverde dudara a última hora si dejarlo salir o no. El Girona paga la ficha íntegra del lateral derecho y además abonó 200.000 euros por el préstamo, por lo que optó por no añadir también un elevado pago extra para permitirle jugar contra el equipo con el que tiene contrato, pues en realidad no se le puede impedir jugar como tal.

Refuerzo para un lateral derecho que ha dejado muchas dudas

Sin solución ya a todo ello, ahora el foco se centra en la próxima campaña. Se da por hecho que Hugo Rincón regresará para competir en pretemporada en una posición que ha dado muchos quebraderos de cabeza a Ernesto Valverde a lo largo del curso. Jesús Areso, la gran apuesta del pasado verano, no ha respondido a las expectativas de un fichaje que costó 12 millones de euros y lejos de hacerse indiscutible ha dejado también espacio para Gorosabel, que sigue sin asentarse en su segunda campaña como rojiblanco, y el polivalente Iñigo Lekue, que apura sus opciones de ganarse la renovación.

El Girona lo quiere en propiedad y lo vigilan desde Arabia Saudí

Con este panorama, y tras su buen rendimiento a las órdenes de Míchel, hay muchas esperanzas depositadas en el crecimiento de Hugo Rincón, que a sus 23 años ha conseguido no solo que en Ibaigane le quieran de vuelta. Además, su estreno en la elite le ha servido para que haya más clubes interesados en su contratación, incluido un Girona que, como primer paso, ya adelantó que tratará de retenerlo al menos como cedido.

"Nos está aportando mucho. Tenemos buena relación con el Athletic y, si es posible hablar de cosas, siempre se habla", afirmó al respecto Delfi Gelfi, presidente del club catalán, que en realidad estaría dispuesto a hacerse con los servicios del navarro en propiedad. Además, también lo vigilan varios equipos desde el extranjero, como por ejemplo desde Arabia Saudí, tal y como informa el diario As.

Ya rechazó ampliar dos años más su contrato

Por todo ello, el Athletic ya se mueve para tratar de blindarlo. Antes de salir cedido en verano, cuando también contó con ofertas del Mallorca o el Alavés, desde la entidad bilbaína se le ofreció ampliar su actual contrato, que acaba en 2028, por dos campañas más. Pero el lateral y sus agentes prefirieron esperar para ver cómo le iba en su estreno en la máxima categoría y la jugada les ha salido perfecta.

Su libertad cuesta 30 millones de euros

Ahora es Hugo Rincón quien tiene la sartén por el mango. Ya se han producido los primeros contactos para prorrogar su vinculación por varias temporadas más, pero aún no se han negociado como tal las condiciones económicas ni la duración. Lo que sí se tiene claro en Ibaigane, que buscan adelantarse así a la competencia, es que esa renovación y mejora de contrato debe llevar aparejada una subida de su actual cláusula de rescisión, que asciende a 30 millones de euros, para espantar a los interesados.