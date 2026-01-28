Athletic - Sporting Portugal, en directo el partido de la UEFA Champions League en vivo online

El conjunto bilbaíno, en crisis en LaLiga, buscará una victoria que le asegura un sitio en el 'top 24' que da acceso al 'play off' previo a los octavos de final, mientras que el cuadro portugués se juega un sitio entre los ocho primeros clasificados para ahorrarse esa eliminatoria

¡Muy buenas tardes! Comenzamos con la previa del partidazo que Athletic Club y Sporting de Portugal disputarán en San Mamés a partir de las 21:00 horas en la última jornada de la Fase Liga de la Champions. El conjunto bilbaíno necesita vencer para no depender de terceros y asegurar su presencia en el 'top 24' que da acceso al 'play off' previo a los octavos de final , eliminatoria que los portugueses buscan ahorrarse apurando sus opciones de acabar entre los ocho primeros clasificados. Mucho en juego, por tanto, en una noche que promete ser de emociones fuertes. ¡Arrancamos!

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Ernesto Valverde y Rui Borges

El Athletic es 23º con 8 puntos, los mismos que Nápoles y Copenhague, que en estos momentos estarían fuera del 'top 24' y por tanto eliminados de la competición. Por ello , los rojiblancos necesitan vencer. En caso de derrota se quedarían fuera casi con toda seguridad , mientras que con el empate habría que mirar a otros campos. Por su parte, el Sporting de Portugal es décimo con 13 puntos, los mismos que el Chelsea, que es el que cierra el 'top8 al que aspiran los lusos, que dependen de terceros.

En total son diez las ausencias en el conjunto rojiblanco tras confirmarse ayer las de Nico Williams y Dani Vivian , el extremo por la pubalgia que le limita desde hace meses y el central por una sobrecarga en la musculatura aductora de su pierna izquierda. Además, Laporte , en la parte final de la recuperación de una lesión muscular sufrida hace casi dos meses, tampoco llega a tiempo. A ellos se suman Urko Izeta , que no está inscrito en Champions, o Mikel Jauregizar , quien cumplió ciclo de tarjetas ante la Atalanta. Tampoco estará Iñaki Williams por lesión, además de las bajas de larga duración de Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz , y el sancionado por la UEFA Yeray Álvarez .

Hay seis cambios en el once del Athletic con respecto al último choque ante el Sevilla FC en LaLiga. Como se preveía, Yuri actuará como central por la baja a última hora de Vivian . Eso permite a Adama Boiro jugar en el lateral zurdo, cambiando también Valverde el flanco diestro, donde entra Gorosabel por Areso. Por su parte, Rego suple al sancionado Jauregizar en la medular, mientras que en ataque Guruzeta vuelve por Izeta, que no está inscrito en la Champions, y Unai Gómez entra por Berenguer, la ausencia más llamativa.

Una vez más plagado de bajas, el Athletic Club se la juega ante el Sporting de Portugal en la última jornada de la Fase de Liga de la Champions. Con San Mamés como aliado, y en medio de una preocupante crisis en LaLiga, el equipo bilbaíno buscará conservar su plaza en el 'top 24' que asegura el pase al 'play off' previo a los octavos de final ante un cuadro el lisboeta que busca un puesto entre los ocho primeros clasificados para ahorrarse, precisamente, esa primera eliminatoria del torneo.

El feliz precedente de 2012

En Bilbao este choque trae a la memoria la semifinal de la Europa League de 2012 en la que el conjunto rojblanco remontó al luso el 2-1 de la ida en el José Alvalade, también en 'La Catedral', para meterse en la final del torneo con un último gol, el 3-2 de Fernando Llorente, sobre la hora reglamentaria.

El Athletic llega vivo a esta última jornada casi de milagro, tras remontar la semana pasada en Bérgamo ante la Atalanta (2-3) después de verse sometido durante una hora por el conjunto italiano. Una nueva oportunidad que los de Ernesto Valverde intentarán aprovechar con un ojo en LaLiga EA Sports, en la que se metieron en un lío ante el Sevilla FC, acercándose a solo tres puntos del descenso al encadenar su quinto partido sin ganar, con cuatro derrotas incluidas.

Las bajas del Athletic

Parte de la culpa de ese 1 de 15 puntos posibles y de la decepcionante campaña que están completando los 'leones', aunque no de toda, es de las numerosas bajas que está sufriendo. Este miércoles serán diez, tras confirmarse las de Nico Williams y Dani Vivián, el extremo por la pubalgia que le limita desde hace meses, y la del central una sobrecarga en la musculatura aductora de su pierna izquierda. Además, Laporte, en la parte final de la recuperación de una lesión muscular sufrida hace casi dos meses, tampoco llega disponible al partido.

De todas las bajas siete son por lesión, dos por sanción y una, la de Urko Izeta, porque no está inscrito en Champions. Otra ausencia muy relevante es la de Mikel Jauregizar, que juega prácticamente todo esta temporada y quien cumplió ciclo de tarjetas en Italia. Tampoco estará el capitán Iñaki Williams, en su caso por lesión, y además son bajas de larga duración los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado por la UEFA Yeray Álvarez.

Así llega el Sporting de Portugal

El Sporting de Portugal, por su parte, llega a San Mamés con la clasificación para los 'play offs' asegurada, pero aún con posibilidades de pasar directamente a los octavos de final de la Champions tras derrotas en la pasada jornada al vigente campeón, el Paris Saint-Germain (2-1), con un doblete del delantero colombiano Luis Suárez, que el pasado fin de semana también le endosó dos goles a domicilio en el campeonato portugués al Arouca (1-2).

También atraviesa un buen momento el lateral madrileño Iván Fresneda, que, tres años después de dejar el Real Valladolid para irse a Lisboa, se ha convertido en uno de los ejes tanto de la defensa como del ataque del Sporting. La experiencia del ex del Betis Rui Silva en la portería, la capacidad de desequilibrio del uruguayo Maxi Araújo y del exbarcelonista Francisco Trincão están entre los otros puntos fuertes del conjunto dirigido por Rui Borges.