Athletic Club - Sporting Lisboa: Onces probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 8 de la Champions League

Los de Valverde esperan entrar en el top-24 para asegurarse el playoff, mientras los portugueses esperan entrar entre los ocho primeros

El Athletic Club afronta su última bala en la UEFA Champions League con la obligación de ganar para mantener vivas sus opciones europeas. Un triunfo le permitiría tener muchas opciones de entrar entre los 24 mejores equipos, lo que daría acceso al playoff, previsto para mediados de febrero. Actualmente, el conjunto bilbaíno ocupa la vigesimotercera posición, con ocho puntos.

Ese botín ha llegado gracias a las victorias frente a Qarabag y Atalanta, además de dos empates ante Slavia Praga y PSG. En el apartado negativo, el Athletic ha caído ante Arsenal, Borussia Dortmund y Newcastle, resultados que le obligan a jugarse el pase en esta última jornada.

El rival será el Sporting de Lisboa, que atraviesa un gran momento de forma. En la liga portuguesa es segundo clasificado con 48 puntos, a solo cuatro del líder, el FC Porto, que se mantiene invicto. La única derrota liguera del Sporting se remonta al 30 de octubre, precisamente ante el líder. En competiciones nacionales, el equipo lisboeta se encuentra en cuartos de final de la Taça de Portugal y fue eliminado en semifinales de la Allianz Cup por el Vitória de Guimarães. En la UEFA Champions League, su rendimiento está siendo notable: ocupa la décima posición con 13 puntos, con un balance de cuatro victorias (Kairat, Olympique de Marsella, Club Brujas y PSG), un empate ante la Juventus y dos derrotas frente a Nápoles y Bayern de Múnich.

Valverde cambia el foco

Hasta hace una semana, en la cabeza de Ernesto Valverde estaba priorizar LaLiga. Sin embargo, la victoria ante el Atalanta lo ha cambiado todo. Ahora, el técnico centra su atención en la Champions y confía en sumar un triunfo que mantenga al Athletic con vida en Europa.La situación contrasta con la competición doméstica, donde el equipo encadena seis partidos sin ganar y se mueve en zona de urgencia, a solo tres puntos del descenso, lejos de los objetivos iniciales de pelear por Europa. En Bilbao confían en que esta mala dinámica no se traslade al escenario continental.

Una lista de bajas muy extensa

Valverde llegará a este encuentro con numerosas ausencias. Iñaki Williams sufre una lesión en el tríceps sural de la pierna izquierda y no regresará hasta febrero. Tampoco estarán disponibles Maroan Sannadi, operado del menisco, ni Beñat Prados, que se perderá lo que resta de temporada hasta, al menos, abril por una rotura del ligamento cruzado anterior.

Además, Unai Egiluz continúa con su proceso de recuperación y no se espera su vuelta hasta marzo. A estas bajas se suma Aymeric Laporte, con molestias en el bíceps femoral ya está empezando a ejercitarse con sus compañeros. Por último no podrá contar con Yeray Álvarez, suspendido por dopaje hasta abril.

El Sporting mira al top-8

En el otro banquillo, el técnico portugués Rui Borges tiene un objetivo ambicioso: entrar entre los ocho primeros clasificados para acceder directamente a los cuartos de final, evitando así el exigente playoff. Para ello, el Sporting necesita puntuar en un duelo que se presenta decisivo también para los bilbaínos.

Onces probables del Athletic Club - Sporting de Lisboa en la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League

Athletic Club: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Iñigo Lekue, Yuri; Alejandro Rego, Iñigo Ruiz de Galarreta, Sancet; Álex Berenguer, Robert Navarro y Guruzeta.

Sporting de Lisboa: João Virginia; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Maximiliano Araújo; João Simoes, Morten Hjulmand; Geny Catamo, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Goncãlves y Luis Suárez.

Athletic Club - Sporting de Lisboa: fecha y horario de la jornada 8 de la Champions League

El encuentro de la jornada 8 de la Champions League entre Athletic Club y Sporting de Lisboa -al igual que todos los de esta jornada- está programado para el miércoles 28 de enero a las 21:00 horas, en el estadio de San Mamés.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 8 de la Champions League entre Athletic Club y Sporting de Lisboa?

El Athletic Club - Sporting de Lisboa de la jornada 8 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar+, a través de su canal Movistar Liga de Campeones 4 (dial 180 y en Orange TV 119) y en Movistar Liga de Campeones 6 (M183 y O434).

¿Cómo seguir online el Athletic Club - Sporting de Lisboa, encuentro de la jornada 8 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Athletic Club - Sporting de Lisboa, de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped de San Mamés. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.