Guruzeta da la razón y refuerza la postura que Ernesto Valverde defiende en el Athletic Club

El delantero del Athletic Club se reencuentra con el gol y lo hace con dos tantos en los últimos 3 partidos. las críticas en torno a su figura se van diluyendo y las palabras con las que Ernesto Valverde defendió hace un mes a Guruzeta resuenan con fuerza en San Mamés: "Cuantos más goles falle, mejor"

El Athletic Club regresa a LaLiga con los ánimos recargados tras vencer en la Champions League 2-3 a la Atalanta en Bérgamo. El épico triunfo europeo mantiene al equipo con vida en la máxima competición de clubes de Europa, a pesar de que la primera fase que ha firmado el Athletic no puede definirse como regular. Guruzeta ha sido clave en el trabajo rojiblanco en la Champions league, firmando 4 goles en 6 partidos, su mejor registro goleador en una competición en esta campaña. Todo el acierto que no ha tenido en LaLiga lo ha tenido en Europa, colocándose entre los 10 delanteros que más goles suman esta campaña en esta competición. En un tramo de temporada dónde el gol se paga muy caro, el Athletic Club se aferra a un Guruzeta que da la razón a Ernesto Valverde.

Guruzeta y el tiempo dan la razón a Ernesto Valverde en el Athletic Club

El técnico del Athletic Club, cuando le llovían palos a Guruzeta por no estar acertado de cara a portería, defendía que la aportación del delantero rojiblanco era excelente, haciendo hincapié en que fallar goles, para él, también era muy importante. "Una de las cosas que he hablado con Guruzeta es que le decía que estoy encantado de que falle goles; cuanto más goles falle, mejor, porque eso significa que está ahí. El problema es cuando no tiene ninguna opción de meter un gol, eso sí que es un problema para un delantero", relataba hace un mes el técnico. El tiempo y Guruzeta le han dado la razón a Ernesto Valverde. El atacante del combinado rojiblanco ha cambiado su suerte de cara a portería y suma tres participaciones de gol en los últimos 3 encuentros del Athletic Club, con dos goles y una asistencia. En un tramo crucial de temporada para reescribir los objetivos del Athletic Club, los vascos encuentran un clavo ardiendo al que agarrarse con Guruzeta que trabaja día a día para mejorar sus registros goleadores y encauzar el camino del Athletic Club.

Guruzeta, baja notable para el Athletic Club

De cara al partido de este fin de semana frente al Sevilla, el Athletic Club no podrá contar con Guruzeta debido a que, ante el Mallorca, recibió una cartulina roja en los minutos finales del encuentro. La sanción del atacante supone una baja dura para Ernesto Valverde que retoca el once en busca de una solución para la punta de ataque. Sin Maroan Sannadi, que sigue lesionado, Izeta podría ocupar el hueco en la zona de ataque, teniendo una de las grandes oportunidades de la temporada en caso de que Ernesto Valverde se la conceda.