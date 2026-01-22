Nico Serrano tiene claro su futuro en el Athletic: "Necesitaba este gol para reivindicarme y querer estar aquí"

El extremo navarro fue uno de los grandes protagonistas del importante triunfo ante la Atalanta en Champions y admite que "necesitaba" un partido así, con gol incluido, para venirse arriba en una temporada complicada

La importantísima victoria del Athletic Club ante la Atalanta, que mete a los rojiblancos en el 'top 24' de la Champions a falta de la última jornada, tuvo varios protagonistas de excepción. Entre ellos, Nico Serrano, que revolucionó el choque en la segunda mitad y anotó el segundo gol con una magnífica volea con su pierna izquierda tras un gran servicio al segundo palo de Robert Navarro, otro de los grandes héroes de la noche en Bérgamo.

Una celebración especial

"Estoy muy contento porque es un gol que necesitaba yo y que necesitaba todo el equipo. Era muy importante y es un gol que voy a recordar para siempre", aseguró tras el encuentro el extremo navarro, que entró en el minuto 67 de partido en lugar de Unai Gómez tras superar una “roturilla en el aductor” que le hizo ser baja en la pasada jornada de LaLiga frente al Mallorca. Por suerte, eso no fue obstáculo para que viviera una cita redonda, celebrando su tanto con una rodilla en el césped y lanzando un flechazo en dirección a su novia, que estaba presente en la grada. “Ha sido una noche redonda porque ha podido venir”, afirmó al respecto.

“Los aficionados del Athletic quieren ver que peleamos hasta el final, ese era el plan del partido. Con el 1-0 veíamos que todavía estábamos vivos y al final, peleando mucho, hemos conseguido llevarnos la victoria de Italia. Estamos vivos en San Mamés ante nuestra gente”, añadió sobre el encuentro en sí un futbolista que no está recibiendo demasiadas oportunidades a lo largo de la temporada por parte de Ernesto Valverde, que lo elogió tras el choque.

Los elogios de Ernesto Valverde

"Nico Serrano venía de una pequeña lesión, pero ha entrado en la convocatoria a última hora. Pensaba que no iba a poder jugar mucho tiempo e incluso no sabia si iba a estar para jugar. Pero siempre que sale, siempre que está por ahí, siempre nos aporta cosas", explicó el 'Txingurri', que el pasado verano volvió a hacerle un sitio en su plantilla tras regresar de su cesión de seis meses en el Sporting de Gijón.

Un carrusel de cesiones

A sus 22 años, Nico Serrano sabe que no es fácil asentarse en un club como el Athletic, que se lo llevó en su momento de la cantera del Villarreal provocando el enfado mayúsculo de su presidente, Fernando Roig. Ya de rojiblanco fue creciendo desde categoría juvenil y debutó con el primer equipo en la 21/22. Pero luego ha tenido que curtirse lejos, pasando a préstamo por el Mirandés, el PEC Zwolle de Países Bajos y el Racing Ferrol, amén de su última parada en El Molinón.

El Athletic, "donde mejor se está"

Ahora, en su octava temporada en la disciplina bilbaína, y con contrato en vigor hasta 2028, el que fuese también canterano de Osasuna sólo piensa en seguir ganando protagonismo en un club del que no quiere moverse. “Estoy muy concentrado en los minutos que me da el míster, el poder aprovecharlos y en días como este del Atalanta, reivindicarse y querer estar aquí, que es donde mejor se está, en el Athletic. Quiero tener más minutos y las oportunidades que tenga, aprovecharlas”, sentenció.

Los números de Nico Serrano

Pese a todo, cabe recordar que Nico Serrano apenas ha disfrutado de 240 minutos en lo que va de temporada. Ha participado en cuatro encuentros en la Champions, todos ellos como suplente, y en otro ocho en LaLiga, siendo titular solo en dos ocasiones. Pese a todo, ya tiene los cinco sentidos puestos en la visita al Sevilla FC de este próximo sábado. "Esperemos que nos dé una moral positiva para la Liga y para el miércoles ante el Sporting de Portugal“, sentenció.