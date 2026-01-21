Valverde ensalza la reacción del Athletic tras la gesta de Bérgamo: “Estos partidos se deciden en los detalles y, sobre todo, en las áreas”

Ernesto Valverde destacó la reacción, el carácter y la efectividad del Athletic tras la remontada en Bérgamo que mantiene vivo el sueño europeo

El Athletic Club firmó en Bérgamo una de esas noches que quedan grabadas en la memoria colectiva. La remontada ante la Atalanta no solo supuso tres puntos de enorme valor, sino también una inyección anímica para un equipo que parecía caminar sobre el alambre. Ernesto Valverde, visiblemente satisfecho tras el encuentro, destacó la capacidad de su equipo para sufrir, reaccionar y competir en un escenario de máxima exigencia.

“El primer tiempo fue complicado. Ellos estuvieron más cómodos y sabíamos que el objetivo era llegar vivos al descanso”, explicó el técnico rojiblanco. La clave llegó tras el paso por vestuarios, cuando los ajustes tácticos y los cambios modificaron por completo el guion del partido.

Una segunda parte que lo cambió todo

El Athletic regresó al césped con una versión mucho más reconocible. “Con las sustituciones logramos romper su ritmo, tener más presencia con balón y generar ocasiones claras”, subrayó Valverde. El resultado fue una remontada tan inesperada como merecida, construida desde la personalidad y la eficacia en las áreas.

El técnico no ocultó su orgullo por el rendimiento del equipo: “Es una alegría enorme para el club y para nuestra gente. Nos da la oportunidad de decidir nuestro futuro europeo en casa”. Y es que, tras el triunfo, los leones alcanzan los ocho puntos y se colocan en la 23ª posición, dentro de los puestos que dan acceso al playoff de la Champions League.

Resistencia final y tensión hasta el último minuto

El gol de Krstovic en los instantes finales obligó al Athletic a vivir un cierre de partido cargado de tensión. Centros laterales, balones colgados y un ambiente asfixiante pusieron a prueba la fortaleza mental del conjunto bilbaíno. Sin embargo, el equipo supo resistir y proteger una ventaja que ya no se escapó.

“Estos partidos se deciden en los detalles y, sobre todo, en las áreas”, apuntó Valverde, recordando que en encuentros recientes de Liga la falta de acierto había castigado al equipo en exceso.

San Mamés dictará sentencia

Más allá de los números, la noche de Bérgamo deja una conclusión clara: este Athletic tiene carácter europeo. La remontada fue tanto futbolística como emocional y puede marcar un antes y un después en la temporada. El próximo compromiso continental, ante el Sporting de Portugal en San Mamés, será definitivo. Ganando, los rojiblancos sellarán su pase a la siguiente ronda.

Antes, eso sí, llegarán dos citas clave en LaLiga frente al Sevilla y el propio Sporting, encuentros que Valverde considera fundamentales para recuperar terreno. “Ganar te retroalimenta. Esperamos que este triunfo nos impulse también en el campeonato doméstico”, reconoció.

Protagonistas desde el banquillo

El técnico tuvo palabras de elogio para Robert Navarro, pieza decisiva en la remontada. “Es rápido, tiene una calidad técnica enorme y es una pena que las lesiones le hayan frenado cuando mejor estaba”, señaló. También destacó la aportación de Nico Serrano, que volvió a demostrar su impacto inmediato. “Siempre nos da cosas: despliegue, llegada y golpeo”, resumió.

Con numerosas ausencias importantes, sensaciones previas negativas y un rival que parecía intratable, el Athletic firmó una remontada épica que mantiene viva la ilusión. Bérgamo puede ser el punto de inflexión. Ahora, todo queda en manos de La Catedral.