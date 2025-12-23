Drama en el Athletic Club: "Cuantos más goles falle Guruzeta, mejor"

La falta de gol en el Athletic Club está haciendo mella esta temporada. Los focos apuntan a Guruzeta que no se entona de cara a portería en LaLiga. Valverde dice estar orgulloso del trabajo y de los "fallos" del atacante donostiarra ya que aclara que es sinónimo de que "está ahí"

La crisis de resultados en el Athletic Club sigue prolongándose en un años 2025 que llega a su fin con muy mal sabor de boca. El curso comenzó de forma excepcional e ilusionante para los rojiblancos con la participación en la Champions League, pero tras tres jornadas jugadas en LaLiga, el batacazo derrumbó una frágil estructura empezando por la base, el gol. La falta de acierto de los jugadores bilbaínos de cara a puerta ha condicionado durante el primer tramo de la temporada el conjunto de Ernesto Valverde que cuenta con Guruzeta como su mejor baza para el '9'. El atacante no está cerca de su mejor versión y los goles fallados se multiplican ante la desesperación de la afición. Ernesto Valverde da mucho valor a los fallos, aunque de forma incomprensible, tal y como demostró tras la derrota ante el Espanyol. "Cuantos más goles falle Guruzeta, mejor", declaró el técnico del cuadro vasco.

La falta de gol hace mella en el Athletic Club

La falta de gol sigue haciendo mella en el Athletic Club que vuelve a sumar una derrota para despedir el año. Guruzeta sigue sin entonarse y la delantera rojiblanca es la gran señalada de la debacle bilbaína. Ernesto Valverde, mas allá de estar preocupado por los fallos, pone el foco en las ocasiones creadas, quitando una mochila muy pesada de la espalda de Guruzeta. "Es verdad que cuando el delantero falla está un poco más pesaroso, pero no hay otra fórmula más que insistir y la mejor versión no viene de repente", comienza diciendo Valverde. "Una de las cosas que he hablado con Guruzeta es que le decía que estoy encantado de que falle goles; cuanto más goles falle, mejor, porque eso significa que está ahí. El problema es cuando no tiene ninguna opción de meter un gol, eso sí que es un problema para un delantero", relata el técnico rojiblanco.

Ernesto Valverde: "He fallado cinco. Joder, he hecho un partidazo"

Mas allá de los goles fallados, como bien ha recalcado Valverde en rueda de prensa, la gran preocupación para un delantero, según el 'Txingurri', debe ser de cuantas oportunidades dispone en un partido. "Termina el partido y dices: “¿Cuántos goles he fallado? He fallado cinco”. Joder, he hecho un partidazo. Cuando no has fallado ninguna es que te lo tienes que mirar. Esa es la cuestión: que nuestros delanteros tengan ocasiones, pero las tenemos que generar nosotros y, evidentemente, no permitir que nos las generen. A veces el problema era más cuando teníamos nosotros el balón, en alguna indecisión nuestra", sentencia el entrenador del Athletic Club.

La temporada de Guruzeta en el Athletic Club

A pesar de la multitud de fallos protagonizados por Guruzeta, el delantero vasco sigue siendo el máximo goleador de la plantilla rojiblanca, junto a Robert Navarro, esta temporada. En LaLiga, el dato goleador del donostiarra es preocupante, con 1 gol en 18 jornadas, mientras que la Champions League está salvando la temporada del ariete. En la máxima competición europea de clubes, Guruzeta suma 3 goles, siendo el máximo anotador rojiblanco en la vuelta a la Champions League del Athletic Club.