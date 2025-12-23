Las dudas del Athletic Club e Iñaki Williams: "Es cierto que, una vez que te empatan, empiezan las dudas"

La inseguridad juega una mala pasada al Athletic Club que pierde el norte cuando recibe el primer gol, según ha explicado Iñaki Williams. Frente al Espanyol, con el gol del empate, la desesperación se apoderó del equipo de Ernesto Valverde que cierra el año con una importante crisis de resultados y confianza

El Athletic Club despide el año 2025 con una dolorosa derrota en San Mamés ante el Espanyol. La crisis del cuadro rojiblanco va a más en este curso. LaLiga empieza a ser un calvario para los vascos que se alejan de Europa a cada jornada que pasa. Tras ser el primer equipo de Primera división, en esta campaña, que no consigue puntuar en Balaídos, los bilbaínos querían rehacerse en casa ante su afición, pero el Espanyol volvió a dejar en evidencia las dudas de un Athletic Club explicadas por Iñaki Williams. "Es cierto que una vez que te empatan empiezan las dudas", declaró el delantero.

Iñaki Williams explica la inseguridad del Athletic Club

La inseguridad del Athletic Club crece en un curso dónde el combinado rojiblanco ha perdido la eficacia en ambas áreas, dejando al descubierto una debilidad impropia de un equipo con tanta calidad. El capitán, Iñaki Williams, destaca las dudas que le entran al equipo cuando reciben el gol del empate, un titubeo que condiciona al Athletic Club y que cuestan partidos. "No hemos merecido perder pero el fútbol es así, cuando cometes errores y no eres contundente en las áreas, es lo que tiene", lamentó, asumiendo cierta ansiedad porque no les están saliendo las cosas como quieren. "Es cierto que una vez que te empatan empiezan las dudas", apuntó. "Venimos de años en que todo nos sale de cara y ahora que nos sale más de cruz. Es cierto que no sé si nos quema el balón o tenemos un poco de ansiedad o queremos ganar el partido antes de dar un buen pase", dejó caer el delantero del conjunto vasco que da, como capitán, un toque de atención a sus jugadores.

"Dos errores groseros" y derrota del Athletic Club ante el Espanyol

Sobre la derrota del Athletic Club ante el Espanyol por 1-2 en San Mamés, Iñaki Williams lamentó el resultado achacando a "dos errores groseros" rojiblancos. "Queríamos resarcirnos de la derrota en Vigo y no ha podido ser. Hemos empezado muy bien, dominando y creando ocasiones, pero en dos errores groseros nuestros nos han matado", dijo al final del partido el mayor de los Williams a Movistar +.Iñaki admitió que los 'leones' no estuvieron "finos en el ultimo tercio" del campo, donde si cree que tuvieron "alguna pincelada para maquillar el resultado". En todo caso, Iñaki espera que las cosas cambien en 2026. "Esperemos poder hacer borrón y cuenta nueva en 2026 y volver a la senda de lo que veníamos siendo. Ahora, a despejar la mente estos días y volver con mucha fuerza", sentenció el capitán del equipo bilbaíno.