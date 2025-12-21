Iñaki Williams y Sancet protagonizan el atasco del Athletic Club

Los números de cara a puerta del Athletic Club han descendido drásticamente, siendo Iñaki Williams y Sancet las figuras más destacadas en el bajón del equipo de Ernesto Valverde. Ambos futbolistas han pasado de sumar 8 goles por cabeza en este tramo de temporada a un tanto

El Athletic Club se marchará al parón de Navidad tras el duelo ante el Espanyol, poniendo fin a un primer tramo de temporada dónde el equipo de Ernesto Valverde ha dejado bastante que desear. Los resultados no han sido los esperado y un año especial para el club se ha tornado en irregularidad y debate. El principal foco del problema del Athletic Club es la falta de gol. La producción ofensiva y, en especial, la puntería del cuadro del 'Txingurri' se ha desvanecido de forma llamativa, siendo Iñaki Williams y Sancet los protagonistas del atasco del Athletic Club.

El gol se paga muy caro en el Athletic Club

El gol en el Athletic Club se paga muy caro, algo que está notando Ernesto Valverde que sigue sin contar en sus filas con un goleador. Maroan Sannadi está lesionado y no se le espera hasta el 2026, aunque el marroquí tampoco es sinónimo de gol. Guruzeta sigue sin cuajar y las opciones que anteriormente salvaron a Valverde no están a la altura de las circunstancias. Hablamos, como no, de Iñaki Williams y de Sancet. Ambos futbolistas han bajado de manera considerable su rendimiento de cara a puerta. Por estas fechas, en la pasada temporada, ambos sumaban 8 goles por cabeza, mientras que actualmente se conforman con haber visto puerta en 1 ocasión.

Iñaki Williams reduce su cifra goleadora en el Athletic Club

Iñaki Williams se excusa, en gran parte, por la lesión que ha sufrido en el aductor y que ha hecho que se pierda 10 partidos en lo que va de curso. Pero aún así, antes de ello, el capitán del Athletic Club tan solo consiguió ver puerta en 1 ocasión, disputando 12 encuentros. En su regreso, jugando los dos últimos choques, tampoco ha sido capaz de ver puerta.

Bajón preocupante de Sancet

El dato más preocupante corre a cuenta de Sancet. El navarro ha pasado de ser la figura más goleadora del Athletic a sumar 1 tanto en lo que va de temporada. Su bajo rendimiento no se explica de una temporada para otra y Valverde aprieta al mediapunta para recuperar su mejor versión.

Los pichichis del Athletic Club

Actualmente, los pichichis del Athletic, incluyendo las tres competiciones son Robert Navarro y Guruzeta con cuatro goles. Nico Williams les sigue con tres y Jauregizar lleva dos tras el marcado el pasado jueves en Ourense. En total, los rojiblancos suman 20 goles en 24 compromisos oficiales, mientras que en el pasado curso acumulaban 37 tantos, 17 más que en la actual campaña.