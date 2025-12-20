Álvaro Djaló renace en Qatar: "Mi sueño es volver al Athletic"

El extremo, cedido por el club bilbaíno en el Al- Gharafa, afirma encontrarse en un buen momento pese a sus discretos números en el país árabe, asegurando que ha vuelto a sentirse jugador tras unos primeros meses "complicados"

Desde la distancia, el Athletic Club no pierde de vista a Álvaro Djaló, que tiene contrato en vigor con los rojiblancos hasta 2029. Su fichaje hace dos veranos fue una de las grandes apuestas de la dirección deportiva comandada por Mikel González. Pero el extremo estuvo lejos de las expectativas en su primer curso en San Mamés y a la conclusión del mismo se tomó una decisión cuanto menos sorprendente. Después de haber pagado 15 millones de euros (más otros 5,5 en variables) por su traspaso al Sporting de Braga, y ante la imposibilidad de recuperar lo invertido, se pactó una cesión al Al- Gharafa de Qatar, que sobre el papel no se antoja el destino ideal para lograr una revalorización deportiva del jugador.

Los números de Álvaro Djaló

Además, no está siendo una campaña sencilla para el futbolista nacido en Madrid, pese a haber debutado como internacional con la selección de Guinea-Bissau. En su equipo suma 14 encuentros, nueve de ellos como titular, y sus números son bastantes discretos: solo un gol y una asistencia en el mismo partido ante el Al-Sadd, en la Qatari Stars Cup. Pero Djaló se siente feliz y asegura que poco a poco ha ido recobrando sensaciones.

“Los dos primeros meses fueron complicados, no por el fútbol, sino por la temperatura. Pero después de un partido de Champions llamé a un amigo y le dije: ‘he vuelto a sentirme jugador’. Lo importante es disfrutar", aseguró el extremo en una entrevista con Marca, donde admitió pese a todo a que se le están resistiendo los tantos y es algo que echa en falta: “Necesito volver a sentir mi salsa”.

Un factor clave para su fichaje

La presencia del ex madridista Joselu fue clave para que el jugador criado en Bilbao se atreviese a dar hacer las maletas rumbo a Qatar. "Me dijo: ‘ven aquí, que te va a gustar, somos una familia, muy unidos, nos ayudamos’”, confesó, poniendo en valor al mismo tiempo el fútbol que se ha encontrado en el país árabe: “La intensidad es alta, casi al nivel de la Premier League. Aquí también se juega bien al fútbol”.

Tras él llegaron más españoles, como el meta Sergio Rico y el palestino, pero nacido en Leioa, Jamal Hamed. Aunque es la conexión con su entrenador, el luso Pedro Martins, la que le ha hecho volver a creer en sí mismo. "Hace un trabajo espectacular, mi suerte que es portugués y me puedo comunicar con él mucho. Me entiendo mucho mejor con él", destacó.

La opción de compra del Al- Gharafa y su deseo

En el acuerdo suscrito el pasado verano quedó estipulado que el Al- Gharafa tiene una opción de compra de 11 millones de euros, después de haber pagado otros tres por el préstamo. Pero Álvaro Djaló tiene clara cuál es su meta. "Mi mayor sueño es volver al Athletic. Quiero demostrar por qué costé 20 millones. Es un club que me lo ha dado todo y mi deseo para 2026 es no conformarme, trabajar duro e intentar volver”, destacó, demostrando estar muy pendiente del equipo dirigido por Ernesto Valverde: “Es un año ilusionante, pero con muchas bajas y poco descanso”.

A vueltas con la filosofía del Athletic

Además, echando la vista atrás, asegura que las críticas por su fichaje, al no haber nacido en el País Vasco, no le afectaron en su momento. “Me fui muy pequeño a Bilbao, estudié en euskera. Algunos deberían replantearse qué es realmente la filosofía”, sentenció.