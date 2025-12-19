Se pide al Athletic en la Copa del Rey y avisa: "Si marco lo celebraré"

Seguidor confeso del conjunto bilbaíno, en el que jugó durante cuatro temporadas, Iñigo Córdoba fue el héroe en la clasificación del Burgos ante el Getafe y ahora sueña con reencontrarse con el equipo rojiblanco

Tras sufrir de lo lindo para eliminar al 'matagigantes' Ourense CF, algo que logró en la prórroga gracias a un tanto de Jauregizar, el Athletic Club conocerá su rival en los octavos de final de la Copa del Rey el próximo 7 de enero. Hasta un día antes no se completarán los dieciseisavos con el duelo aplazado entre Granada y Rayo Vallecano, pudiendo los nazaríes ampliar a seis la lista de posibles rivales de un conjunto rojiblanco que tiene asegurado medirse a un equipo de Segunda división por su participación en la Supercopa de España.

Entre los posibles adversarios ya confirmados se encuentran el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander, la Cultural Leonesa, el Albacete y el Burgos, que dio la sorpresa al remontar su eliminatoria ante el Getafe para acabar venciendo por 3-1. Un resultado que provocó una auténtica fiesta en El Plantío. Y es que el cuadro blanquinegro no se plantaba entre los 16 mejores de la Copa desde hace 24 años, cuando fue eliminado por el Real Madrid.

El Athletic, su "casa"

Ahora, a buen seguro, serán muchos los aficionados que sueñen con un nuevo enfrentamiento con el equipo blanco. O con el FC Barcelona. Son, sin duda, los premios 'gordos' con los que siempre sueñan los modestos. Pero en las filas burgalesas, uno de sus baluartes, lo tiene claro: "Cualquiera que nos toque, bienvenido sea. Pero poder jugar contra el Athletic, que es mi casa, contra mis excompañeros, pues sí, es una ilusión buena".

Los números de Iñigo Córdoba en el Athletic

Quien así se expresaba era Iñigo Córdoba, ex jugador del conjunto bilbaíno, en cuya cantera se formó hasta alcanzar el primer equipo en la 17/18 de la mano de 'Cuco' Ziganda. En total fueron cuatro temporadas en las que llegó a disputar 96 encuentros, con dos goles y 11 asistencias. Pero en el mercado invernal de la 20/21, ante la falta de oportunidades con Marcelino, optó por marcharse cedido al Deportivo Alavés.

Luego llegaría un periplo de tres temporadas en Países Bajos, una en el Go Ahead Eagles y dos en el Fortuna Sittard, antes de regresar en 2024 a España para firmar por un Burgos donde comparte vestuario con su hermano Aitor, central formado en el Leioa que, al igual que Iñigo, es pieza importante en los planes de Luis Miguel Ramis.

El héroe del Burgos

En su caso, el extremo de 28 años ha disputado 16 encuentros en LaLiga Hypermotin en lo que va de curso y otros tres en Copa del Rey, pero no había visto portería hasta este pasado jueves. Dos tantos suyos ante el Getafe, el primero en un mano a mano ante Letacek y el segundo con un disparo picado, le convirtieron en el héroe de la clasificación. Y ahora va a por los de Valverde, lanzando un aviso al respecto: "Si marco lo celebraré, aunque no sea de manera muy efusiva. Lo haré con respeto porque soy del Athletic, pero no creo que no haya que celebrarlo por marcarle un gol a tu ex equipo".

"Encantado" de contribuir con goles a la histórica victoria del Burgos, el bilbaíno también quiso "felicitar" a su ex equipo por el pase e insistió en 'El Partidazo' de la Cadena Cope en que, "personalmente", prefiere medirse al Athletic, en lugar de Real Madrid o Barça. Además, aunque su pelea está en la Categoría de Plata, donde se encuentran instalados en puestos de 'play off' de ascenso, Iñigo Córdoba considera que la Copa no va a "restar para nada".

La baza de jugar en El Plantío

"Cuantas más rondas pasemos, mejor, más buen ambiente generamos en el equipo, más ilusiones tenemos y más minutos tenemos para repartir", señaló, haciendo hincapié además en la ventaja de tener asegurado jugar como local en una eliminatoria que volverá a ser partido único. "Es un papel fundamental para nosotros. El Plantío es nuestra casa y la verdad que se genera muy buen ambiente todos los partidos", sentenció.