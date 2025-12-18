Los posibles rivales del Athletic en los octavos de la Copa del Rey

Su condición de participante en la Supercopa de España le sigue allanando el camino a los rojiblancos, que volverán a partir como cabezas de serie en el sorteo del próximo 7 de enero, teniendo asegurado medirse a un equipo de inferior categoría

El Athletic Club tuvo que sufrir de lo lindo para seguir adelante en la Copa del Rey. Sobre el maltrecho césped de O Couto, lo que condicionó sin duda el desarrollo del encuentro, el conjunto rojiblanco necesitó de la prórroga para dejar en la cuneta a un Ourense CF que se había ganado a pulso la condición de 'matagigantes' al apear en las anteriores rondas a dos 'primeras' como Oviedo y Girona. Esta vez los gallegos no lograron batir la meta defendida por Álex Padilla, novedad en el once bilbaíno, y bastó con un tanto de Jauregizar en el minuto 106 para que fuese el cuadro vasco el que celebrase su clasificación para los octavos de final.

No será hasta el próximo 7 de enero cuando se celebre el sorteo de la siguiente ronda, en la que el conjunto rojiblanco se verá de nuevo beneficiado por ser uno de los cuatro participantes de la Supercopa de España que se celebrará en el mes de enero en Arabia Saudí. Dicha condición ya le permitió quedar exento en las dos primeras eliminatorias y entrar directamente en dieciseisavos, donde se aseguró medirse a uno de los rivales de las categorías más bajas que quedaban en liza, como era el Ourense CF, de Primera RFEF.

Un beneficioso cambio de normativa

La normativa de la Real Federación Española de Fútbol indica al respecto que “los cuatro clubes de Primera División participantes en la Supercopa que hayan superado la eliminatoria anterior, participarán en esta eliminatoria con la misma condición que en la anterior”. Es decir, que tanto el Athletic como el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid partirán de nuevo como cabezas de serie, lo que supone una llamativa novedad en esta edición con respecto a la anterior.

De nuevo lejos de San Mamés

Esto les da preferencia de nuevo para enfrentarse a rivales de inferior categoría. Y como son cinco los equipos de Segunda división que siguen vivos, pues todos ellos tienen asegurado medirse a un conjunto de la Categoría de Plata en la eliminatoria que se disputará a partido único entre el 13 y el 15 de enero. Eso sí, lo harán de nuevo a domicilio y ya con la utilización del VAR.

Cinco posibles rivales y un sexto que aspira a serlo

De este modo, el conjunto bilbaíno evitará a los equipos de Primera ya clasificados (Elche, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Alavés y Real Betis), saliendo su rival, por ahora, de los cinco de Segundas que han obtenido billete para los octavos: Deportivo de La Coruña, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Albacete y Burgos. A ellos, no obstante, aún podría unirse el Granada, que cerrará estos dieciseisavos de final en su campo ante el Rayo Vallecano el próximo 6 de enero. Un día después, el miércoles 7, se celebrará el sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.