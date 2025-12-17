Javi Puado da un paso más hacia su regreso y apunta al cierre del año en San Mamés

El capitán del RCD Espanyol, Javi Puado, comienza a ver la luz tras su lesión de rodilla y se perfila como la gran noticia positiva para los periquitos antes de finalizar el año, con el duelo ante el Athletic Club en San Mamés del próximo lunes marcado en rojo

El RCD Espanyol completó una nueva sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, para preparar el encuentro del próximo lunes ante el Athletic Club a partir de las 21.00 horas, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga y que se disputará en San Mamés. La sesión sirvió como primer contacto tras el último compromiso ante el Getafe y estuvo marcada por la gestión de cargas y la evolución de varios futbolistas en un tramo clave del calendario.

Bajo la dirección de Manolo González, la principal novedad fue la incorporación progresiva de Javi Puado al trabajo con el grupo. El capitán blanquiazul continúa quemando etapas en su recuperación y no se descarta que pueda entrar en la convocatoria para el último partido del año si las sensaciones siguen siendo positivas. En cambio, Ramón Terrats sigue al margen mientras avanza en su proceso de recuperación, y Charles Pickel permanece concentrado con la Selección de la República Democrática del Congo para preparar la próxima Copa África.

Puado, el gran refuerzo esperado

La posible vuelta de Javi Puado supone un impulso anímico y deportivo de primer orden para el Espanyol. El ‘7’ perico, líder del vestuario y uno de los nombres propios de la temporada, decidió quedarse para comandar el proyecto blanquiazul pese a contar con opciones para dar un salto a otros clubes. Su compromiso y rendimiento le han convertido en una pieza clave dentro de un equipo que no deja de sorprender.

El delantero sufrió un esguince en la rodilla derecha el pasado mes de octubre y desde entonces ha trabajado con cautela para evitar cualquier recaída. Hace una semana se le pudo ver realizando carrera continua y trabajo individualizado en el RCDE Stadium, y ahora ha dado un paso más al comenzar a entrenar parcialmente con el grupo. El propio club compartió imágenes del entrenamiento acompañadas del mensaje: “Ya tocando pelota”.

La larga ausencia del capitán

Puado se ha perdido ya ocho jornadas de competición, pero ni el cuerpo técnico ni el jugador quieren precipitar su regreso. Las sensaciones son buenas, aunque su disponibilidad dependerá exclusivamente de cómo responda a las cargas de trabajo. Así lo ha reiterado Manolo González, que mantiene un discurso prudente: “No sabemos cuándo volverá. Esto lo marcará él cuando esté bien y solo me baso en su opinión sobre la lesión y cómo se sienta entrenando”.

Aun así, los plazos invitan al optimismo. Según los tiempos previstos, el capitán podría estar en la lista para el duelo ante el Athletic Club, un partido clave para cerrar el año y medir fuerzas con un rival directo en la pelea por las plazas europeas.

El Espanyol, lanzado en liga

El posible regreso de Puado llega en un momento dulce para el Espanyol. El conjunto blanquiazul es quinto en la clasificación con 30 puntos, suma cuatro victorias consecutivas y ha abierto una brecha de cinco puntos respecto a su perseguidor más inmediato, el Real Betis. La plantilla compite, la afición se siente identificada y el equipo se ha consolidado como una de las revelaciones del curso.

Con este panorama, la vuelta del capitán se percibe como un auténtico regalo de Navidad para la afición perica. Todavía queda margen para decidir, pero todo apunta a que Javi Puado está cada vez más cerca de volver a liderar a su equipo sobre el césped.