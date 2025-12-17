Kike García desvela el gran problema de la segunda vuelta en LaLiga: "Va a costar sangre"

El delantero del Espanyol señaló la importancia de llegar a los 42 puntos que tienen "en la mente" en el conjunto de Manolo González lo antes posible, conscientes de la dificultad que puede conllevar sumar en cada encuentro del siguiente tramo de la temporada

El Espanyol llega al final de año en un gran estado de forma en LaLiga. Pese a la eliminación en Copa del Rey ante el Atlético Baleares, el conjunto de Manolo González viene de firmar cuatro victorias en las últimas cuatro jornadas. Uno de los miembros de la plantilla es Kike García, que llegó en el pasado mercado de fichajes y poco a poco se va haciendo un hueco en once inicial. Tras vencer al Getafe el pasado sábado, el delantero ya pone el foco en el duelo contra el Athletic en San Mamés, además de desvelar la dificultad que puede traer en la segunda vuelta el hecho de conseguir puntos, por lo que ya se ponen el objetivo de los 42 cuanto antes.

Kike García, con el foco puesto en el Athletic Club

Kike García ya pone el foco en el encuentro contra el Athletic en San Mamés del próximo domingo, en el que no podrá estar Vivian por acumulación de tarjetas: “Hay que hacer buena semana, buenos días de trabajo y pensar que el lunes tenemos otra oportunidad de sumar en un campo difícil, en un campo que están jugando la Champions League, un equipazo y eso tiene que ser nuestra mente, ir día a día y saber que con 30 puntos no hacemos nada, no tenemos nada hecho y el equipo y el grupo lo sabe, el cuerpo técnico, y queremos más en el día a día y queremos más a lo largo del año también”. Además, el delantero del Espanyol alabó la buena temporada que está firmando con Manolo González: “Yo creo que se está viendo a un equipo reconocible desde pretemporada, llevamos un buen camino desde que empezamos. Es verdad que es muy difícil ganar cuatro partidos en Primera, creo que estamos en un momento bueno que tenemos que aprovechar porque las dinámicas cuando van bien yo creo que hay que agarrarse a ellas y por eso, en eso estamos”.

De esta manera, Kike García siguió apuntando que “teníamos claro que teníamos que ser un equipo duro, un equipo difícil que supiera competir en cada momento de los partidos y el equipo que nos ganara tenía que sudar sangre. Creo que se está viendo un equipo así, que nos están saliendo las cosas, que los detalles también nos están favoreciendo ahora y creo que nos tenemos que agarrar a todo eso, a la confianza que tenemos en el grupo y seguir con esta dinámica cuanto más tiempo mejor”.

Kike García destaca el objetivo de los 42 puntos

Por otro lado, Kike García siguió en la misma línea que Manolo González, destacando el objetivo de los 42 puntos: “Yo creo que los partidos que hemos ido perdiendo, como contra el Villarreal, lo luchamos hasta el final y contra el Betis fíjate lo que pasó, que hasta el último minuto pudimos empatar. Somos un equipo que nos estamos dejando la vida en cada minuto, en cada partido y tenemos la suerte que el fútbol nos está recompensando en estos momentos. Creo que hay que aprovecharlo y sumar cuantos más puntos mejor. Tenemos en la mente los 42, no queremos oír hablar de otra cosa porque fíjate como va a estar el descenso”.

Por último, Kike García detalló la dificultad que puede conllevar sumar puntos en el siguiente tramo de la temporada: “En la segunda vuelta, cuando ya se empieza a definir bien dónde está cada uno, va a costar sangre. Nosotros lo tenemos claro, desde dentro del vestuario queremos sumar cuanto antes los números que hay que hacer para la permanencia y luego ya cuando lo sumemos pues bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y hasta dónde tenemos el techo, pero sí que es verdad que tenemos un grupo con mucha hambre, que tenemos un equipo con muchas ganas de seguir haciéndolo bien y de premiar a la afición que desde el principio está con nosotros”.