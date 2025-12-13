Getafe 0-1 Espanyol: Cabrera decanta la balanza para los 'pericos'

El Espanyol suma su cuarta victoria consecutiva en LaLiga ante un Getafe estancado que suma 4 derrotas en los últimos 5 partidos

El Espanyol suma su cuarta victoria consecutiva y lo hace en un escenario hostil. El Getafe presentó batalla, más física que futbolística, pero un cabezazo inapelable de Cabrera en la segunda mitad decantó el partido a favor de los pericos. El Getafe, con 4 derrotas en los últimos 5 partidos, empieza a estancarse en la clasificación.

Sin juego y sin fútbol en una primera parte desagradable

El partido comenzó con intensidad y con ambos equipos dispuestos a buscar la portería contraria, aunque sin mucho éxito. Más allá de algún disparo lejano de Kike García por parte del Espanyol y Mario Martín por el lado azulón, el encuentro se desarrolló en el centro del campo. La pelota, precisamente, no fue la protagonista y mucho menos los goles. Los golpes y las faltas se adueñaron del partido. El colegiado trató de frenar la sangría de faltas con tarjetas amarillas, mostrando 4 en los primeros 45 minutos. Sin ocasiones, sin fútbol y con sangre, ambos equipos enfilaron el túnel de vestuarios.

Cabrera decanta la balanza a favor del Espanyol

Tras la reanudación de la segunda mitad, el juego empezó a ser más protagonista y el Espanyol impuso su métrica en los primeros instantes, obligando a David Soria a lucirse al máximo para evitar el gol perico. Primero fue Edu Expósito con una volea desde la frontal, que atajó el meta español. Más tarde, Cabrera, con un gran cabezazo, buscó batir al portero por arriba, pero con una estirada excepcional, David Soria evitó el gol de los visitantes. A la salida del córner, un balón con música puesto por Edu Expósito, encontró la cabeza del central que había protagonizado la jugada anterior. Ahora sí, poco pudo hacer el portero del Getafe para evitar el gol que subió al marcador y sentó como un jarro de agua fría en El Coliseum. Minutos después, Pere Milla hizo el segundo, pero su posición era antirreglamentaria y así lo mostró el linier. El Getafe quiso despertar con los cambios, pero la muralla perica fue sólida y contundente, dando los tres puntos a un Espanyol que suma 4 victorias consecutivas en LaLiga.

Ficha técnica del Getafe 0-1 Espanyol

0 - Getafe: Soria; Kiko Femenía (Kamara, min. 55), Abqar, Duarte (Juanmi, min. 67), Diego Rico; Juan Iglesias, Arambarri, Djené, Sancris (Coba, min. 55); Mario Martín (Javi Muñoz, min. 81) y Liso (Borja Mayoral, min. 55).

1 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Jofre (Rubén Sánchez, min. 68), Urko, Edu Expósito (Pol Lozano, min. 78), Pere Milla (Rubio, min. 89); Roberto y Kike García (Pickel, min. 69).

Goles: 0-1, min. 53: Cabrera.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Kiko Femenía (min. 21), Duarte (min. 33), Djené (min. 43), Sancris (min. 51) y Kamara (min. 85) por parte del Getafe y a El Hilali (min. 28) por parte del Espanyol.

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum de Getafe ante cerca de 8.000 espectadores