Getafe - Espanyol: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 16 de LaLiga

Espanyol y Getafe se miden en un duelo con el objetivo de entrar a Europa, algo que sería un sueño para ambas entidades

El partido que cerrará la jornada sabatina será el Getafe - Espanyol y se disputa en el estadio El Coliseum.

El conjunto de José Bordalás llega con cierta irregularidad: de los últimos cinco encuentros solo ha ganado dos. Aun así, se mantiene en la octava posición con 20 puntos. En la jornada anterior cayó por 2-0 ante un Villarreal muy superior.

Como local, el Getafe ha sumado 11 puntos en siete partidos, aunque uno de sus principales problemas sigue siendo la falta de gol: con 13 tantos, es de los equipos menos anotadores del campeonato.

Enfrente estará un Espanyol en gran forma. El equipo de Manolo González es quinto, con 27 puntos, instalado en puestos europeos y firmando un inicio de campaña que mantiene vivo el sueño de volver a competir en Europa.

La semana pasada venció por 1-0 al Rayo Vallecano y, a domicilio, ha sumado 8 puntos en sus seis salidas lejos del RCDE Stadium.

El historial entre ambos refleja un duelo bastante equilibrado, aunque con ligera ventaja perica: 16 victorias del Espanyol, 15 del Getafe y 10 empates.

Getafe CF - RCD Espanyol: fecha y horario del partido de la jornada 16 de LaLiga 25/26

El partido entre el Getafe y el Espanyol, tendrá lugar este sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas, en el estadio El Coliseum.

Getafe CF - RCD Espanyol: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimosexta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange es el dial 111), luego también se puede seguir por LaLiga TV Bar.

Getafe CF - RCD Espanyol: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Getafe y el Espanyol, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimosexta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.