Manolo González tras la victoria del Espanyol: "Queremos llegar a 42 lo antes posible"

El técnico del Espanyol no quiere hablar más allá de los 42 puntos que necesita el equipo para salvar la categoría. Europa es el gran sueño de los pericos, pero Manolo González prefiere tener los pies en el suelo

El Espanyol sumó, ante el Getafe en El Coliseum, su cuarta victoria consecutiva en LaLiga para aumentar, aún más, sus posibilidades de acabar en puestos europeos esta temporada. Manolo González, entrenador y gran artífice del equipo 'perico' no quiere precipitarse con el objetivo europeo para el cuadro catalán y asegura que, una vez lleguen a los 42 puntos que le garanticen la salvación, empezarán a hablar de Europa. "Lo que quiero es que el equipo siga en esta línea; después lo otro lo dirán los resultados. Al final, los partidos muchas veces, en Primera División o en cualquier categoría, caen por situaciones de partido. El día del Rayo, por ejemplo, estuvimos bien o incluso mejor, pero si la acción en la que nos equivocamos en la primera parte acaba en gol, el partido cambia radicalmente. Al final, los resultados muchas veces se miden por detalles. Entonces lo que tenemos que intentar es competir bien y a ver hasta dónde nos da. Sobre todo, queremos llegar a 42 lo antes posible y, una vez lleguemos, ya nos plantearemos hasta dónde podemos llegar", aseguró.

@RCDEspanyol

Táctica del Espanyol ante el Getafe

“Lo que queríamos sobre todo era no equivocarnos en la salida de balón. Sabíamos que el Getafe nos iba a plantear problemas ahí, por eso hemos jugado con dos puntas, porque sabíamos que íbamos a tener que jugar en largo más de una vez y con una sola referencia es mucho más fácil para los centrales ganar esos balones. No queríamos tener pérdidas hoy. Somos un equipo que intenta salir desde atrás e intenta jugar, pero si podemos atacar en dos pases mejor que en diez. Hoy sabíamos que el Getafe nos iba a apretar y que, si nos equivocábamos en la salida de balón y nos cogían, remontar aquí después de ponerte 1-0 es muy difícil. Lo que queríamos era minimizar riesgos y, a partir de ahí, encontrar situaciones a la espalda, encontrar a Carlos Romero, a Pere Milla o a Kike García cayendo allí. Hemos intentado eso sobre todo: minimizar riesgos en la salida de balón hoy e intentar ser lo más verticales posible.”

Adaptación a los partidos por parte del Espanyol

“Sí, yo creo que el hecho más importante ahora mismo es que nos adaptemos al partido que toca, que lo entendamos. Hoy el partido era muy, muy complicado, el tipo de partido, porque el rival compite al máximo nivel, es un campo complicadísimo y tocaba el partido que hemos hecho hoy: un partido práctico, que el rival no genere ocasiones, intentar contraatacar bien, intentar no tener errores en la salida de balón y después aprovechar también el balón parado, que sabemos que da réditos. El año pasado aquí nos equivocamos al principio del partido y lo pagamos, y este año, por suerte, el equipo era muy, muy consciente del partido que tenía que jugar.”

La derrota del Espanyol en la Copa del Rey ante un Segunda RFEF

"A mí me sigue quemando bastante. De hecho, estoy bastante quemado con ese partido. Es así, ya lo dije. Es una vergüenza ese partido, no por perder, porque tú puedes perder con un equipo de Segunda RFEF, yo he ganado estando en Segunda B, pero la vergüenza que hicimos ese día no tiene nombre. Eso me calienta mucho porque, si ves al equipo cada semana, es un equipo que por lo menos da la cara y ese día no la dimos. Ese partido no se me va a olvidar y lo tengo guardado.”