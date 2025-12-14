Bordalás pasa lista en el Getafe: "Su gol ha sido otro despiste y ya van unos cuantos esta temporada"

El equipo azulón volvió a caer y suma 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Los fallos colectivos e individuales sacan de quicio a un Bordalás que empieza a señalar en el Getafe

La derrota del Getafe ante el Espanyol en El Coliseum dejó a José Bordalás, técnico azulón, anímicamente tocado, aunque saca pecho de su gestión y pasa lista en el Getafe ante los múltiples errores cometidos por sus jugadores que empiezan a condicionar los resultados.

Bordalás, crítico con el Getafe

Bordalás comentó que el Espanyol no tuvo "grandes ocasiones", pero resaltó que, sin embargo, son muy buenos a balón parado, algo en lo que el Getafe ha empeorado este curso. "El año pasado éramos el segundo equipo menos goleado en estas fechas y ahora somos el séptimo. Nos cuesta mucho. Tenemos que hacer algo, dar un paso al frente y mejorar mucho porque así, no nos da", empezó diciendo el técnico que pasó lista en el Getafe por los errores individuales y colectivos. "Su gol ha sido otro despiste y ya van unos cuantos esta temporada. Hemos perdido puntos. Recuerdo en Pamplona que nos marcaron un gol en el descuento en un saque de esquina. Nos han hecho goles a balón parado. Es algo que tenemos que corregir cuanto antes porque te penaliza muchísimo", apuntó.

Asimismo, declaró que el choque "fue muy cerrado y disputado" y manifestó que "el detalle" a balón parado fue el que le hizo al Getafe perder el partido. "El equipo lo ha intentado y ha luchado. Pero lo que vengo diciendo desde el principio del campeonato, necesitamos mejorar las prestaciones porque no nos da. A nivel ofensivo nos cuesta mucho. Nos cuesta enlazar y crear situaciones de gol. Enfrente teníamos a un equipo en buena racha, con confianza muy alta y han necesitado muy poco para ganar", expresó.

Bordalás y el Getafe echan de menos a Luis Milla

Además, Bordalás habló sobre el estado de su equipo y el número de jugadores que tiene tras un choque en el que la ausencia de Luis Milla fue decisiva para el Getafe. "Hay mucha sintonía. Somos conocedores. Había seis fichas libres, empezamos el campeonato con 13 jugadores, varios chicos que debutaban en Primera División. Ganamos los dos primeros partidos. Tuvimos esa suerte. No hay ningún equipo en Primera División que tenga cinco fichas libres. Esto es muy largo. Hoy hemos perdido a Milla. Pero se van sumando tarjetas, puede haber lesiones y tenemos que intentar tener una plantilla competitiva", señaló. "Milla Es un jugador muy importante para nosotros. Pero estas cosas suelen ocurrir a lo largo del campeonato y con cualquier jugador. Tanto él como Mauro Arambarri en el centro del campo, que te falte uno, hemos podido comprobar que lo hemos echado en falta. La derrota no hay que justificarla", declaró.