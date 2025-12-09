Hay lío con Christantus Uche: El Crystal Palace no quiere pagar traspaso y el jugador no puede volver a jugar en el Getafe esta temporada

El delantero nigeriano se encuentra con un problema en el conjunto inglés, ya que firmó una cesión hasta final de temporada pero Oliver Glasner no le está dando los minutos que esperaba y que tampoco podría volver a tener con Bordalás esta campaña, tal y como recoge el artículo III del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores

Christantus Uche no está viviendo sus mejores días en el Crystal Palace. El delantero, cedido por el Getafe, no cuenta para Oliver Glasner, pese al buen rendimiento con el que empezó en LaLiga y apuntaba a ser en la Premier League. De momento, el conjunto inglés no tiene pensado pagar los 20 millones por su traspaso y, en este sentido, que vuelva al equipo de Bordalás, que no se mojó en torno a un posible regreso cuando le preguntaron en una rueda de prensa. Sin embargo, la norma expone que un futbolista tan solo puede jugar partidos oficiales con dos clubes en una misma temporada, por lo que los azulones tendrían que venderle o cederle de nuevo.

Christantus Uche, ante un problema serio

Christantus Uche llegó en el pasado mercado de fichajes al Crystal Palace, en calidad de cedido. No obstante, en el acuerdo venía reflejado que si el delantero disputa diez partidos de titular el movimiento se convertiría en una venta automática de 20 millones de euros. Sin embargo, el Diario AS ha informado que "el Crystal Palace ha transmitido su deseo de devolver al jugador y no hacer efectivo el pago". Por ello, a falta de menos de un mes para que se abra la ventana de traspasos, el culebrón del jugador nigeriano no ha hecho más que empezar, ya que de momento no está cumpliendo con la cláusula firmada y no está recibiendo los minutos que seguramente esperaba con Oliver Glasner. De hecho, el jugador de 22 años no ha sido titular en ningún duelo en el conjunto inglés, tan solo saliendo de suplente, como ha sido el caso de en cinco ocasiones en jornadas de la Premier League.

Por otra parte, el Ceuta sigue muy pendiente de la situación de Christantus Uche, ya que recibiría 2,5 millones de euros si el delantero disputa también 10 partidos como titular. Por ello, Luhay Hamido, presidente de la entidad, explicaba cómo estaba la situación con el futbolista nigeriano: "El dinero de Uche todavía no ha llegado. Tiene que jugar 10 partidos como titular para que la compra se ejecute; si no, regresaría al Getafe. Si alcanza esa cifra, la cesión con opción a compra pasa a ser obligatoria y se nos computaría el porcentaje en el capítulo uno del límite salarial. Si sucede antes del mercado de invierno, podríamos utilizarlo". De esta manera, el conjunto de Bordalás, que no se fue nada contento del encuentro contra el Villarreal de la pasada jornada, seguirá atento a su rol.

La norma explica que Christantus Uche no puede jugar con el Getafe esta temporada

Tal y como recoge el artículo III del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, “los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de una temporada. Durante este periodo, el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos clubes. Como excepción a esta regla, un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen, puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre que haya cumplido cabalmente sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores".

En este contexto, Christantus Uche, que viene de disputar 25 minutos con el Crystal Palace en el encuentro de la jornada 15 de la Premier League, ya pone el foco en el partido del próximo domingo ante el Shelbourne, de Conference. Además, el conjunto inglés dirá adiós al 2025 con el Manchester City , KuPS, Leeds United y Arsenal, donde el delantero cedido por el Getafe espera tener más oportunidades.