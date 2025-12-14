Vivian agrava la insostenible situación en defensa del Athletic Club

El central del Athletic Club, en los minutos finales del duelo ante el Celta, recibió la quinta amarilla de la temporada, lo que acarrea sanción. Vivian no podrá estar en el choque ante el Espanyol, al igual que Laporte, lesionado. Valverde tan solo tiene disponible a Paredes para el centro de la zaga

El Athletic Club, con su derrota ante el Celta en Balaídos, vuelve a dejar entre ver las grandes ausencias que presenta el cuadro de Ernesto Valverde, que agrava la crisis en defensa después de que Vivian haya visto la quinta amarilla en los minutos finales del partido. El central internacional español será baja para el siguiente y último duelo del año 2025 en LaLiga, ante el Espanyol, equipo en racha que ya saca 7 puntos al Athletic en la carrera por un puesto en Europa.

Vivian ve la quinta amarilla y es baja para el duelo ante el Espanyol

Si ya eran pocos los disponibles para el centro de la zaga del Athletic Club, un nuevo varapalo azota a Ernesto Valverde en el centro de la defensa con la suspensión de Dani Vivian. El central vasco recibió, en los últimos minutos ante el Celta, amarilla por una falta cometida. La amonestación supuso la quinta amarilla de la temporada para el 'teniente' por lo que no podrá estar presente en el siguiente choque ante el Espanyol. Vivian se suma a la baja de Laporte y a la de Yuri Berchiche, que ya actuó de central ante el PSG por los problemas en defensa. El lateral se retiró lesionado y apunta a perderse lo que queda de año. Paredes es el único central sano en la plantilla y Ernesto Valverde ya mira al filial para poner remedio a la situación insostenible de la defensa del Athletic Club que se agrava con la suspensión de Vivian.

Valverde se moja con las bajas de Vivian y Yuri en el Athletic Club

Tras el partido, Valverde se ha mojado con las bajas de Yuri y Vivian de cara al siguiente encuentro liguero, tachando delas situaciones como "cosas que pueden pasar". "Estas cosas suelen pasar, ya nos han pasado con la línea delantera, que se nos han acumulado muchas bajas, y ahora estamos con problemas en la línea de centrales. Es verdad que Yuri no sabemos lo que puede ser, pero es una cuestión muscular y habrá que esperar. Y en el caso de Vivian, estábamos pendientes de que tenía cuatro, era ya el final del partido, pero bueno, ya lo solucionaremos", avanzaba el 'Txingurri' Valverde que ya piensa en el siguiente encuentro. "Eso de quedarte como estás no vale, entonces hemos dado un paso atrás. Nos quedan ahora dos partidos para terminar la primera vuelta y tenemos que sumar, y vemos que hay mucha igualdad. Es dificilísimo ganar un partido, sumar puntos, tres, uno, los que sea. Para nosotros hoy no hemos dado un paso adelante, así que es algo de lo que no tenemos que estar muy contentos", aclara.