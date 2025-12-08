El tiempo de baja de Laporte

El central del Athletic Club tuvo que dejar de jugar el partido contra el Atlético de Madrid después de sufrir una lesión muscular, que ya ha sido confirmada por el equipo vasco, en un lance con Nahuel Molina. Un contratiempo importante para el equipo que entrena Ernesto Valverde ya que el defensa no jugará más en lo que resta de año 2025

Si hay un aspecto en el que no está teniendo nada de suerte esta temporada el Athletic Club son las lesiones ya que los problemas físicos en sus jugadores está limitando el potencial futbolístico del equipo entrenado por Ernesto Valverde. El último en caer ha sido Aymeric Laporte que tuvo que dejar de jugar durante la primera parte del partido contra el Atlético de Madrid tras una pugna con Nahuel Molina. El Athletic Club ya ha confirmado el problema físico de su futbolista al cual, en condiciones normales, ya no se le espera hasta el año 2026.

Aymeric Laporte, central del Athletic Club, se perderá todos y cada uno de los partidos que tiene que jugar el equipo rojiblanco en este año 2025 después de que se haya confirmado que el central sufre una lesión muscular en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda la cual se produjo pasada la media hora de juego en el partido contra el Atlético de Madrid.

El Athletic Club, siempre precavido en este aspecto, ha señalado que Aymeric Laporte queda pendiente de evolución y no pone ninguna fecha para la vuelta a los terrenos de juego del central, pero lo normal es que esté de baja entre 15 y 20 días para no caer en el riesgo de que haya recaída.

De este modo, Aymeric Laporte se perderá el partido de UEFA Champions League contra el Paris Saint-Germain, el partido de tercera ronda de Copa del Rey y los dos siguientes de LaLiga frente a RC Celta y RCD Espanyol. El central, siendo realista, se centra en estar disponible para el primer encuentro liguero del año 2026 en el que el Athletic Club tiene que jugar contra CA Osasuna.

Esta lesión de Laporte llega en el peor momento para el Athletic Club que en lo que resta del año tendrá que tirar de Aitor Paredes, Dani Vivian y lo que pueda ayudar Yuri Berchiche, siendo complicado que Jon de Luis tenga minutos. No hay que olvidar que Unai Egiluz sufrió una grave lesión a comienzos de temporada y que Yeray Álvarez está sancionado por dar positivo en un control antidopaje en un partido de la temporada pasada, siendo, por tanto, estos dos jugadores baja durante casi todo la campaña.

El comunicado del Athletic Club anunciando la lesión de Aymeric Laporte

'El central tuvo que pedir el cambio en la primera parte del encuentro

El jugador Aymeric Laporte fue sustituido en el minuto 33 del partido disputado en San Mamés contra el Atlético de Madrid al sufrir una lesión muscular en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda. Queda pendiente de evolución'.