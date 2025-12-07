El sorprendente destino de Julen Guerrero: de poder ir al Benfica a Segunda RFEF

El ex del Athletic asumirá el cargo de director general del modesto CD Estepona, que se encuentra en puestos de descenso, tal y como ha anunciado la Federación Vizcaína de Fútbol, donde ejercía como directivo

Mito del Athletic Club, cuya camiseta defendió en 414 encuentros oficiales, Julen Guerrero ha decidido embarcarse en una nueva aventura cuanto menos curiosa. Después de que el pasado mes de octubre formase parte de la candidatura de João Diogo Manteigas para convertirse en el director de cantera del Benfica, si bien finalmente fue Rui Costa quien salió reelegido como presidente del conjunto portugués, ahora ha optado por aterrizar en un club mucho más modesto como el CD Estepona.

De momento, el club malagueño no ha confirmado la noticia oficialmente. Pero la misma sí ha sido anunciada por la Federación Vizcaína de Fútbol, en la que el ex futbolista rojiblanco ejercía como directivo en la nueva junta presidida por Iñaki Gómez Mardones. "Deseamos la mejor de las suertes a nuestro directivo Julen Guerrero, que asume el cargo de director general del CD Estepona, equipo malagueño que milita en Segunda Federación. Reto importante pero seguro que con su conocimiento y profesionalidad lo sacará adelante", puntualizó el breve comunicado emitido en sus redes sociales.

Llega a un club en crisis

Se da la circunstancia, además, de que Julen Guerrero llegaría al club de la Costa del Sol en una situación crítica, pues el equipo se encuentra en puestos de descenso en su grupo de Segunda RFEF. Por ello, esta misma semana ha despedido a Xavi Molist como entrenador, que a su vez había sustituido en octubre a Mikel Llorente, destituyendo también a Miguel de Hita como director deportivo.

De este modo, el ex jugador del Athletic llegaría como hombre fuerte para tratar de reflotar la nave, ostentando un cargo nuevo en su carrera, pues hasta ahora, desde que colgó las botas como futbolista, sólo había trabajado en los despachos como coordinador de la cantera del Málaga en la campaña 11/12, habiéndose estrenado previamente en los banquillos al frente del Juvenil A rojiblanco.

El sueño del Athletic se aleja

Julen Guerrero vivió su última experiencia la pasada temporada como técnico del Amorebieta, si bien fue destituido después de solo 10 partidos. Pero sin duda sus mayores éxitos llegaron como seleccionador español sub 15, sub 16 y sub 17 entre 2018 y 2023. Lo que sí parece lejos a sus 51 años, visto el devenir de su carrera, es que a corto plazo pueda cumplir su sueño de entrenar al primer equipo del Athletic, como ha expresado en más de una ocasión. "Las cosas se tienen que dar. Aparte de que yo quiera y lo esté deseando... también tiene que querer la otra parte. Que es la que decide. Yo no decido. Son los primeros que tienen que tomar esa decisión, que yo esté allí. Si se da será mucho más factible. El hecho de que yo quiera... No sirve de mucho", aseguró al respecto.