Marcos Fernández, la ganga de enero que dejó escapar el Betis y puede ser un problema para el Ceuta

El delantero de la AD Ceuta FC, cedido por el Espanyol, está cuajando una gran temporada y ya está en el radar de varios equipos

La AD Ceuta FC está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada en LaLiga Hypermotion. El cuadro que entrena José Juan Romero está en la zona tranquila de la clasificación, con los puestos de play-off de ascenso a Primera mucho más cerca que los puestos de descenso, algo que pocos podían imaginar este mismo verano.

El conjunto norteafricano, que volvía esta temporada a Segunda división tras más de 40 años, está practicando un fútbol vistoso y atrevido que no está dejando indiferente a nadie, siendo pieza clave en el equipo el delantero Marcos Fernández.

UNA GANGA EN ENERO QUE PODRÍA METER AL CEUTA EN PROBLEMAS

El delantero catalán se ha convertido en un futbolista clave para José Juan Romero y el Ceuta, siendo la referencia ofensiva del equipo con cinco goles y una asistencia en los 15 partidos de liga que ha jugado. Además, Marcos Fernández aporta trabajo y sacrificio, siendo el primer jugador en llevar a cabo la alta presión con la que juega el equipo caballa. Todo esto ha hecho que sean muchos los equipos que han puesto sus ojos en el ariete de Cambrils.

Marcos Fernández está cedido en el Ceuta, siendo propiedad del RCD Espanyol, club al que llegó libre este mismo verano tras acabar su contrato con el filial del Real Betis Balompié.

LA CLÁUSULA DE MARCOS FERNÁNDEZ

El '9' caballa tiene una cláusula de rescisión de 8 millones de euros, pero en su contrato hay una cláusula que facilita que el futbolista pueda salir traspasado si llega una oferta que sea igual o superior a los dos millones de euros. Eso sí, el conjunto periquito tiene la opción de rechazar dicha oferta en caso de que llegase y Marcos la aceptase, algo que implicaría una mejora salarial en el contrato del delantero de manera automática.

En cualquier caso, el Ceuta está vigilante a esta situación, ya que vivió algo similar al principio de la temporada, cuando perdió a Efe, quien se marchó al Cádiz previo pago de su cláusula de rescisión.

La situación con Marcos Fernández es todavía peor para los intereses del cuadro ceutí, que en esta ocasión recibiría un porcentaje muy bajo de un hipotético traspaso del delantero a cualquier equipo.

En el Espanyol no cierran la puerta a nada, mientras que el futbolista está muy contento en Ceuta, pero no dejaría escapar una oferta que le suponga un gran salto en su carrera, la cual ha sufrido un fuerte empujón con su rendimiento en la ciudad autónoma a sus 22 años.

Mientras tanto, la dirección deportiva caballa peina el mercado en busca de un delantero, algo que ya estaba haciendo de cara al mercado de invierno, puesto que jugadores como Manu Vallejo o Juanto Ortuño no están mostrando el nivel esperado, mientras que el hipotético reemplazo de Marcos sería Samuel Obeng.