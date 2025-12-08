José Juan Romero da con la clave: "No teníamos que salir hoy con presión al campo"

José Juan Romero logró un empate meritorio contra un Granada que no termina de salir de la zona baja de la clasificación. Dicho resultado fue valorado positivamente por un entrenador que vio necesario rebajar la presión del equipo para obtener más premio

El Ceuta ha dado con este empate contra el Granada un paso más en la búsqueda de su objetivo principal que se trata de nada menos que la salvación. Sin embargo, las opciones del equipo caballa van más allá de la permanencia ya que tiene el ascenso a tiro a través de los play off de ascenso. En este contexto, el equipo dirigido por José Juan Romero logró un gran resultado con su empate en Los Cármenes frente a un Granada que no termina de acogerse a una racha positiva que lo que saque del pozo.

El propio tuvo palabras para referirse al mencionado encuentro donde valora de manera positiva el punto conseguido. "Mucho. Por el rival y el escenario. Veníamos de un mal primer tiempo. O no me expliqué con los jugadores o ellos no me entendieron, pero el plan del primer tiempo no iba a lo que teníamos planteado. Y ese gol nos ha hecho un favor muy grande porque no habíamos hecho lo que hablamos. Un enorme premio irnos al descanso con 1-1, y había que aprovechar que el destino o la suerte nos ha sonreído. Y así lo hemos hecho. En la segunda parte fuimos el Ceuta, siendo valientes con algunos ajustes, yendo a la presión con el descaro que este equipo tiene, y ha salido bien. Fuimos superiores. Sin ocasiones claras, pero el partido estaba más para el Ceuta".

José Juan Romero rebaja la presión del equipo

En una situación envidiable para un recién ascendido, el entrenador prefiere disfrutar de la situación que atraviesan los suyos. Sobre esto se quiso referir ya que la presión pudo haberles jugador una mala pasada en el mencionado encuentro: "Dije a los jugadores que nos habíamos llevado un premio excesivo y no quisimos desaprovecharlo. El problema del primer tiempo fue el mismo que lo que ocurrió en las dos primeras jornadas. Con una situación extraordinaria de puntos y clasificación, no teníamos que salir hoy con presión al campo, y salimos nerviosos y con miedo al escenario. No iniciamos bien, sin tener claro lo planteado. Lo pudimos corregir con algunas claves, mostrar mi malestar, y creo que captaron el mensaje".

El Ceuta, apoyado por medio millar de los suyos

El equipo no estuvo solo ante una cita tan importante ya que fue acompañado por 500 aficionados visitantes que apoyaron al club en los Cármenes. Sobre esto quiso referirse el míster. "Entiendo que para el Granada, por el club que es, puede chocar un poco. Pero para Ceuta y nosotros, esto es una oportunidad única, y la afición lo está disfrutando mucho. Es una locura lo que se está viviendo en los desplazamientos. Viajar desde Ceuta es una odisea, por eso nos tenemos que dejar la vida por ellos. Tiene que haber esa comunión para lograr los objetivos".