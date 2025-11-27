El Granada ya establece su prioridad en los fichajes de este mercado de invierno

El Granada ya tiene definido cuales serán las posiciones a reforzar de cara al mercado invernal por lo que el equipo se centrará en reforzar la portería, la defensa y un delantero

El Granada se está encontrando en una realidad que no tenía pensada al comienzo de esta temporada y es que se encuentra sumergido en la zona de descenso, a dos puntos de la salvación por lo que una de las tareas pendientes del equipo nazarí es reforzar el equipo de cara al mercado invernal para salir cuanto antes de una zona complicada que tiene a tiro.

El equipo andaluz muestra síntomas de mejoría a medida que avanzan las jornadas pero parece no ser suficiente en una competición muy dura. En este primer tercio de la competición el equipo necesita dar un paso al frente y verse sumido en dinámica positiva que le permita aspirar a cotas mayores. El primer paso del equipo pasa por reforzarse en este mercado invernal, cosa que tiene previsto hacer.

La hoja de ruta del Granada en el mercado de fichajes

Lo cierto es que uno de los problemas que ha acusado el Granada esta temporada es la falta de gol y por lo tanto uno de sus objetivos en el mercado de fichajes es la contratación de un delantero centro. En el pasado mercado de fichajes, el club apostó por las incorporaciones de Bouldini y Jorge Pascual sin embargo estas elecciones no han sido suficientes y más teniendo en cuenta que el marroquí se encuentra lesionado. A decir verdad, el ex canterano del Villarreal se antoja insuficiente como único delantero.

La llegada de Izeta, ilusionante

Uno de lo objetivos del Granada en un mercado invernal que pronto abrirá su puertas es el jugador del Athletic, Urko Izeta al igual que lo fue en el pasado mercado estival. El delantero sabe lo que es hacer goles en LaLiga Hypermotion tras su exitosa campaña en el Mirandés. El contexto del futbolista es el de no contar con minutos por lo que muchos equipos quieren hacerse con sus servicios, lo que deja un escenario complicado para los rojiblancos. Esta claro que el gol es lo más difícil de conseguir.

El problema de la portería

Como ya informamos en ESTADIO Deportivo en más de una ocasión, el tema de la portería está siendo uno de los quebraderos de cabeza para Pacheta y los suyos debido a las lesiones de Luca Zidane acompañadas de sus convocatorias con Argelia. Lo mismo ocurre con Astragala, el cual es requerido por la sub 21. Hasta ahora, Iker Álvarez es que el ha solucionado esta papeleta pero dentro del club, la idea es hacerse con otro guardameta.

La necesidad de un defensa

Independientemente de que entre en los planes o no del equipo, la llegada de un defensa se antoja fundamental y en lo que se refiere a sus características, que destaque la polivalencia o al menos que pueda cubrir las dos posiciones del eje de la zaga.