En una circunstancias complicadas, Pacheta se pronuncia sobre el ascenso

El entrenador del Granada, Pacheta se ha pronunciado sobre el objetivo a priori de esta temporada del equipo nazarí, el ascenso a pesar de que el equipo ocupa la zona de descenso donde se muestra optimista

El Granada no termina de agarrar una dinámica buena que lo saque de los puestos de descenso aunque lo cierto es que no termina de hundirse del todo y la salida del club nazarí no está lejos de lograrse pero no terminan de llegar los buenos resultados que lo inviten a olvidarse de la situación en la que se encuentra.

Pacheta repasa la actualidad del equipo

El entrenador, Pacheta estuvo presente en el programa de los domingos de Canal Sur, Gol a Gol donde analizó gran parte de la actualidad de su equipo. El míster afirma estar contento con el equipo a pesar de las circunstancias que atraviesa. Estas han sido sus palabras sobre su estancia en el Granada. "Estoy encantado en Granada. He encontrado el peor arranque de la historia del equipo. Y solo he recibido cariño de todo el club. Sofía, Alfredo. Lucas Alcaraz y de la afición en el momento más duro de la historia del Granada. De ahí que mi compromiso vaya más allá del contrato firmado".

Pacheta, sobre el objetivo del ascenso

El objetivo inicial del conjunto granadino esta temporada era buscar un ascenso que se vio frustrado la temporada pasada en ese famoso partido de la jornada 42 cuando cayó derrota contra el Racing de Santander. A día de hoy el equipo duerme en puestos descenso pero dentro del míster burgalés se respira optimismo con el objetivo inicial. En el mencionado programa le recordaron su promesa en su inicio en el equipo rojiblanco la pasada campaña donde dijo lo siguiente: "Vengo para ascender al Granada".

Sobre estas palabras quiso referirse ya que le preguntaron "si podía mantener la promesa". Esto fue lo que dijo: "Esta pregunta también me la hicieron en Valladolid cuando enganchamos tres o cuatro derrotas seguidas. Yo no voy a dudar de cuáles son mis creencias cuando firmo en un sitio. Y menos en estos momentos. Igual que dije que íbamos a salir aplaudidos sin ganar. Lo hemos hecho en dos partidos. Vamos consiguiendo cosas. Siempre hablo de tres que hemos conseguido en todos los sitios; que el jugador crea en mí, que vamos a llenar el campo y que vamos a salir aplaudidos sin ganar. La cuarta, la del ascenso, también la dije en Valladolid. ¿A qué me han firmado? A mí me han firmado para el ascenso y vengo a eso. ¿Cuánto voy a tardar? Si luego no lo consigo diré: señores, esto no lo hemos conseguido. Mala suerte".

Pacheta y la preocupación del descenso

Al igual que se muestra optimista con el ascenso no le preocupa en demasía el estar en la zona de descenso. Sobre esto quiso referirse. "Nada. A mí me preocupan mucho más las sensaciones. La clasificación ya llegará. Me preocuparía que no hiciéramos más ocasiones que el rival, que el jugador no creyera en lo que haces, que no hiciéramos lo que entrenamos. Me preocuparían muchas más cosas que la clasificación".