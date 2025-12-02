El Granada se encuentra un lío con Martin Hongla

El centrocampista de Camerún, contra todo pronóstico, no ha sido convocado por su país para la próxima Copa de África. Pacheta ha dejado de contar con él en las últimas jornadas

Los equipos de Primera y Segunda están muy pendientes de las convocatorias de los diferentes combinados nacionales que participarán en la próxima Copa de África. El torneo que se disputará en Marruecos, sirviendo al país africano como prueba de cara al Mundial que albergará junto a España y Portugal, desde el próximo 21 de diciembre y tendrá su final el 18 de enero. Entre esas selecciones estará Camerún, combinado que tal y como hemos informado en ESTADIO Deportivo, ha llamado a Patrick Soko desde el Almería. El que no ha corrido la misma suerte ha sido Martin Hongla.

El jugador del Granada, que estaba siendo habitual en las convocatorias de David Pagou. El centrocampista del Granada, sin ir más lejos, jugó media parte en el último compromiso internacional de Camerún del pasado 13 de noviembre ante la República Democrática del Congo de cara a la clasificación del Mundial de 2026. Este pasado lunes, la Selección de Camerún hizo oficial la lista de convocados y entre los elegidos no estaba Martin Hongla.

Martin Hongla se queda y Pacheta tendrá que tomar una decisión

Martin Hongla fue llamado por su país en noviembre a pesar de que ya estaba empezando a dejar de contar para Pacheta en el Granada. El jugador ha participado solo encuentro encuentros de LaLiga Hypermotion esta temporada a las órdenes del vasco. La última vez que Martin Hongla defendió los colores del Granada sobre el césped fue el pasado 28 de septiembre ante el Huesca. Desde entonces, Martin Hongla ha ido acumulando ausencias, ya sea por lesión, por no estar en la convocatoria o como comentábamos anteriormente, por estar citado con su país.

Ahora Pacheta podrá contar con un jugador que en principio estaba entre los candidatos a abandonar la disciplina granadinista a mediados de diciembre. La Copa de África podría haberle ayudado a Martin Hongla para encontrar su mejor nivel al calor de su Selección y de paso demostrarle a Pacheta que puede ser importante en el Granada.

La espera de Luca Zidane y la más que probable llamada con Argelia

El Granada sigue muy pendiente de las listas de convocados ya que el siguiente entuerto que debe resolver es el de Luca Zidane. El portero ha sido ya varias veces convocado con Argelia y es más que probable que esté en la próxima lista para la Copa de África.

Pero podría darse el 'milagro' si Luca Zidane no termina de estar al cien por cien tras su lesión fibrilar en el aductor largo de su pierna derecha, dolencia que provocó que tuviese que abandonar la última citación con el combinado africano y que no pudiese estar a disposición de Pacheta hace tres jornadas. En las dos últimas fechas, Pacheta ha decidido decantarse por Astralaga y no se sabe si es porque Luca Zidane aún no está recuperado al cien por cien.