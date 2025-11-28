El fichaje que pretende el Granada para su portería, con pasado en Almería y Albacete

El nombre de Dragan Rosic, guardameta serbio de 29 años y con pasado en Segunda división, sería objetivo de los de Pacheta de cara al mercado de fichajes de invierno y según desvela Ángel García de Cazurreando

El Granada ya no puede ocultar que tiene un serio problema en su portería. Por suerte para los de Pacheta, este problema no viene dado por la falta de nivel de sus cancerberos, Astralaga y Luca Zidane, sino más bien por todo lo contrario. El buen hacer de Astralaga y de Luca Zidane han propiciado que ambos guardametas hayan sido llamados por la sub 21 de España y por Argelia respectivamente.

En el caso de Astralaga, que llegó en calidad de cedido desde el Barcelona el pasado verano, esta situación podría ser más o menos asumible por la proyección del jugador. Pero el cancerbero de 21 años estaba previsto en principio que fuese el suplente de un Luca Zidane que cuenta con la confianza total de Pacheta.

El franco y desde hace algunos meses, argelino Luca Zidane, sorprendió al decir sí a la llamada del país africano y empezar a entrar en las convocatorias. Con la Copa África a la vuelta de la esquina, la baja de Luca Zidane es más que probable. Ahí es donde entra el movimiento que estaría tratando de llevar a buen puerto el Granada y que le ha llevado a fijarse como objetivo al serbio de 29 años, Dragan Rosic.

El fichaje de Dragan Rosic

Dragan Rosic, con contrato hasta diciembre de 2026 en la Vojdovina de su país natal, es internacional con Serbia y es el portero titular del cuadro citado anteriormente. Dragan Rosic además cuenta con experiencia en Segunda división ya que militó en el Fuenlabrada cuando los madrileños jugaban en la división de plata del fútbol español, además de en Albacete y Almería, donde no tuvo demasiadas oportunidades para triunfar.

Según ha apuntado este viernes Ángel García de Cazurreando, el Granada se habría puesto como objetivo la incorporación del internacional serbio. Tal y como apuntábamos en ESTADIO Deportivo, la portería era una de las líneas que quería reforzar el Granada de cara al mercado de fichajes de invierno que empieza el próximo 1 de enero.

El Granada quiere salir del descenso

Mientras tanto, el cuadro de Pacheta visitará este próximo sábado el Reino de León para medirse a una Cultural Leonesa que suma dos triunfos consecutivos y ha conseguido salir de los puestos de descenso tras un mal arranque de campaña. El Granada buscará ganar tras dos jornadas en las que se quedó en tablas ante dos rivales de la zona alta como son Racing de Santander y Córdoba.