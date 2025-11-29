El freno al despido de Pacheta, un acierto

El técnico del Granada firmó en las seis primeras jornadas de LaLiga Hypermotion un pobre dos de 18 puntos posibles. En los siguientes 10 encuentros ha sumado 17 puntos que le sirven para salir del descenso a las puertas del mes de diciembre

El Granada confió en Pacheta en el tramo final de la pasada temporada, concretamente a falta de tres jornadas y tras el cese de Fran Escribá. El Granada tenía posibilidades de meterse en los puestos de play off de ascenso a Primera pero la derrota en la última jornada ante el Racing de Santander les privó de dicho premio. ç

Así, el Granada decidió seguir contando con Pacheta pero en el arranque de la 25/26 no empezaron a salir, ni de lejos, como se podría esperar de un equipo que hacía dos campañas estaba en Primera. El Granada sumó cuatro derrotas y solo dos empates en las seis primeras jornadas, llevándole estos números a ser colista de LaLiga Hypermotion.

En ese momento, la situación de Pacheta era límite y en el Nuevo Los Cármenes empezó a cobrar cierta fuerza la posibilidad de que el técnico, ex de Villarreal, Real Valladolid o Huesca, fuese cesado. El Granada decidió aguantar a Pacheta en el cargo y de ahí en adelante la dinámica cambio.

Pacheta, del descenso a estar a cinco puntos del play off de ascenso a Primera

Pacheta sumó dos triunfos consecutivos ante Huesca y Real Sociedad y además, enlazó tres empates consecutivos que le llevaron a colocarse con 11 puntos y a solo 1 de estar fuera del descenso. En los siguientes cinco encuentros, el Granada de Pacheta ha sumado un valioso ocho de 15 con solo una derrota, la del Real Valladolid el pasado 3 de noviembre y que es la última hasta el momento en un gran mes de noviembre.

Así, en las últimas 10 jornadas el Granada ha sumado 17 puntos que junto a los dos que ya tenía le han servido para colocarse a solo cinco de los puestos de play off de ascenso a Primera y lejos de los puestos de descenso. La igualdad de LaLiga Hypermotion ha posibilitado que el Granada, con el triunfo ante la Cultural Leonesa de este sábado haya escalado un total de 5 puestos.

Un Granada de play off de ascenso a Primera

Si nos atenemos a las últimas 10 jornadas de LaLiga Hypermotion, las que van desde la número 7 hasta la 16, el Granada sería el tercer clasificado en esta tabla virtual con 17, solo por detrás de Las Palmas con 18 y del Almería con 20. A pesar de estos buenos números que han permitido al Granada salir de los puestos de descenso y acercarse a donde en teoría debería estar por presupuesto, Pacheta no olvida de donde vienen.

Así lo recordó tras vencer a la Cultural Leonesa: "Hay que que hacer 50 puntos, eso lo primero. Todo lo que quiere optar a esas cotas tiene que ir a eso. En seis partidos sacamos dos puntos, el peor arranque de la historia del Granada, no se me olvida. Ahora estamos mejor porque creyeron en el proyecto y en lo que estamos trabajando. Creo que es un proyecto con muy buena pinta".