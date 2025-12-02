El Almería le dice adiós a Patrick Soko

El conjunto de Rubi pierde al delantero, ex del Huesca, que podría estar fuera hasta el próximo 18 de enero si Camerún llega a la final de la Copa de África

LaLiga Hypermotion sigue sufriendo con dureza y sin que haya una solución a corto plazo, el llamado 'virus FIFA'. Los equipos de Segunda división ven como en cada parón de selecciones, ellos no paran pero sus jugadores internacionales se marchan con sus respectivos países y dejan huérfanas sus plantillas. El Almería es uno de los equipos que más se ha quejado al respecto y Rubi, su técnico, el que está tratando de mover este problema en la RFEF para que se le de solución.

Una de las soluciones podría ser que cuando haya parón de selecciones, el fútbol en LaLiga Hypermotion también pare. Pero esta vez, el Almería tendrá que despedirse de uno de sus jugadores y no será por un parón de selecciones, sino por una competición de carácter internacional como la Copa África. Se trata de Patrick Soko, que ha sido convocado por su país, Camerún para el torneo que se disputará entre el 21 de diciembre y el 18 de enero, cuando se jugará la final en el Estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat, Marruecos.

Camerún convoca a Patrick Soko y mete en un lío al Almería

Patrick Soko podría estar disponible para Rubi en el Almería por última vez en la jornada 18 ante el Burgos (14 de diciembre). Con anterioridad, el Almería se medirá al Andorra el próximo fin de semana en la fecha 17 y al Eldense en Copa del Rey este próximo miércoles.

Además, en caso de que el Almería supere la segunda ronda de Copa del Rey, los andaluces disputarían la tercera ronda entre el 16 y el 18 de diciembre. Lo más normal es que en esas fechas, Patrick Soko ya esté convocado con la Selección de Camerún.

Los partidos que podría perderse Patrick Soko con el Almería

Así, Soko podría perderse, en el caso de que Camerún llegue a la final de la Copa de África, hasta seis encuentros, cuatro de LaLiga Hypermotion y potencialmente dos más de Copa del Rey, dependiendo estos de la clasificación de los de Rubi a las siguientes rondas. Patrick Soko llegó al Almería el verano pasado procedente del Huesca tras quedar libre de contrato en El Alcoraz.

El camerunés, que no juega un minuto con su país desde junio de este año aunque sí ha estado citado en las convocatorias, ha participado ya en 12 encuentros de Liga con el Almería aunque aún no ha podido mostrar su mejor virtud, el gol. Patrick Soko cuajó una gran campaña el pasado curso en el Huesca, donde terminó con 13 goles y cuatro asistencias. El de Camerún fue uno de los delanteros más importantes en el Huesca de Antonio Hidalgo y ahora tendrá la Copa de África para reivindicarse con goles a los ojos de Rubi y el Almería.