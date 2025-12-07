Así queda LaLiga Hypermotion tras la derrota del Deportivo de La Coruña y la victoria del Racing de Santander

Este domingo ha dejado una segunda parte de una nueva jornada alucinante en LaLiga Hypermotion donde el Cádiz de Gaizka Garitano volvió a dejarse puntos frente al líder.

LaLiga Hypermotion ha comenzado este domingo con una nueva derrota del Cádiz frente al Racing de Santander tras la eliminación copera frente al Murcia. Otro equipo en situación delicada como es el Leganés no pudo pasar del empate el primer partido tras la era Paco López.

Cádiz 2-3 Racing de Santander

El Racing de Santander remontó dos goles al Cádiz, al que remató con un tercer tanto en el minuto 93 en el estadio Nuevo Mirandilla y se mantiene en lo alto de la tabla, líder en solitario a la espera lo que haga el Deportivo de La Coruña frente al Castellón. Los gaditanos, que descienden a la novena plaza, vieron cómo los cántabros fueron capaces de remontar una ventaja parcial de 2-0 que lograron en el primer cuarto de hora de juego. El equipo santanderino aprovechó su fortaleza para buscar el triunfo con denuedo, lo que consiguió en el tiempo añadido en un disparo de Andrés Martín.

Leganés 0-0 Córdoba

El Leganés y el Córdoba empataron a cero en un partido que no tuvo demasiada historia hasta el tramo final, cuando unos y otros pudieron romperlo, especialmente el conjunto visitante, que dispuso de un penalti en el minuto 87 que Jacobo González mandó al larguero. No se esperaba, y no la hubo, una revolución en el equipo de casa tras la destitución de Paco López como consecuencia de la eliminación copera ante el Albacete. Igor Oca, en su papel de momento de interino, tocó lo justo, básicamente aquello a lo que le obligaron los cambios, y para sorpresa de nadie se vio al mismo Lega con más miedo que descaro.

Eibar 1-2 Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa se ha llevado este domingo los tres puntos de Ipurua y pone en una situación muy comprometida a un Eibar, que lleva tres derrotas consecutivas, dos de ellas en su feudo, que le han hundido en los puestos de descenso. Fue la Cultural la que primero intentó sorprender al equipo local por medio de un remate de Luis Chacón que se fue alto y desviado. Poco después Chacón lo volvió a intentar desde fuera del área sin suerte.

Deportivo de La Coruña 1-3 Castellón

El CD Castellón confirmó su candidatura al ascenso en Riazor, donde empequeñeció al Deportivo, que se había adelantado con un tanto de Yeremay Hernández, con una exhibición futbolística que encontró su premio en el segundo acto con tres goles de futbolistas que habían salido desde el banquillo: Doue, Brignan y Cipenga. Salvo cuando Yeremay consiguió entrar en juego, el partido fue siempre en una dirección. El Castellón exhibió un fútbol de muchos quilates en A Coruña. Se lanzó a por el Dépor con una determinación inmensa. Tuvo tranquilidad para crear ocasiones desde un fútbol de toque; pero también velocidad para explotar los espacios a la espalda de los defensas.

Granada 1-1 Ceuta

Granada y Celta empataron (1-1) este domingo en el Nuevo Los Cármenes, resultado que mantiene a los andaluces fuera de los puestos de descenso y que permita a los caballas empatar en la sexta plaza de la clasificación con el Burgos, aunque no contentó a ninguno porque los dos hicieron méritos y tuvieron ocasiones como para haber ganado.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion