Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la victoria del Almería la derrota del Sanse

LaLiga Hypermotion ha establecido solo tres partidos para este sábado y en lo referente a este primer día de partidos de esta jornada, el Almería ya comparte liderato con el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña tras su victoria. Por otro lado el Sanse ha caído por primera vez en casa y el Valladolid ha conseguido tres puntos muy importantes

LaLiga Hypermotion promete emoción en esta jornada en esta jornada 17, como no podía ser de otra manera aunque la mayoría de encuentros tendrá lugar el domingo. Sin embargo, este sábado ha dejado encuentros bastante interesantes. En el primero de ellos, el Almería ha conseguido la victoria frente a un Andorra sin entrenador. El triunfo ha sido por 1-2 y recupera las buenas sensaciones de hace dos semanas. Por otro lado, el Valladolid también las recupera habiendo vencido con contundencia al Huesca en un partido cómodo, por último, el Sanse ha caído por primera vez en casa esta temporada y ha sido frente al Sporting.

Andorra 1-2 Almería

Sergio Arribas, centrocampista madrileño del Almería, ahondó en la herida del Andorra, sin gol y también sin entrenador, que sumó su décimo encuentro seguido sin ganar y sigue en puestos de descenso mientras su rival da caza al Deportivo y el Racing, líderes de la categoría. En el 68, Sergio Arribas anotó el 0-1 con un tiro raso desde la frontal del área. Está vez, 'Yaako' poco pudo hacer. Fue en el 77 llegó el 0-2. Sergio Arribas filtró un balón para Arnau Puigmal, el catalán se topó con un acertado 'Yaako' y el rechace lo recogió el propio jugador madrileño para marcar a puerta vacía. El gol del honor lo puso Manu Nieto para los locales en el descuento.

Huesca 1-4 Valladolid

El Real Valladolid goleó al Huesca en el Alcoraz al ganar de forma clara y contundente (1-4), en un partido que no le salió nada a los oscenses, sin acierto, sin estar bien posicionados, dejando huecos en el centro del campo y sin ideas, mientras que los de Pucela jugaron a placer, con calidad, velocidad y como mejor les convino, que fue a la contra donde encontraron una mina de oro. Los primeros goles que cayeron en contra de los oscenses llegaron en los minutos seis y 36 y tras el descanso el Valladolid salió a la contra siendo fruto de ello el tercer gol por medio de Peter (minuto 56) que sólo tuvo que rematar al fondo de la portería un pase de Biuk. Ntamack hizo el 1-3 en el minuto 74 y Amath el 1-4 en el 76.

Real Sociedad B 0-1 Sporting de Gijón

Un gol al inicio de la segunda parte de Gelabert reanimó al Sporting que salió del fortín de Anoeta con el triunfo (0-1) que entierra la crisis asturiana, con cinco partidos seguidos sin ganar, y enciende la alarma del cuadro donostiarra, amenazado por el descenso. El filial donostiarra estaba invicto como local. Pero la urgencia del cuadro asturiano superó la fortaleza de la Real, ahora en la frontera de la salvación mientras su rival rearma sus esperanzas de ascenso con la proximidad con la sexta plaza.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion