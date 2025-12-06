Jornada 17 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 17 de Segunda división arrancará el sábado y se cerrará el lunes en un fin de semana que para muchos es de puente en España

LaLiga Hypermotion sigue su curso y cada vez se acerca más a su ecuador. Pero aún falta un poco y sobre todo, falta mucha emoción por vivirse en el fútbol de plata español. A diferencia de otras jornadas, la número 17 no empezará el viernes aunque si terminará, como es habitual, el lunes. Esto es consecuencia de que esta semana hay Copa del Rey y se ha querido tener ese detalle con los equipos para que puedan tener un mayor descanso.

Horario y dónde ver la jornada 17 de LaLiga Hypermotion en directo y online

La jornada 17 de Segunda división comenzará el sábado con tres partidos. A partir de las 14:00 horas, Andorra y Almería se medirán en Encamp sin saber aún a ciencia cierta si los de Piqué tendrán nuevo entrenador. A las 16:15 serán Huesca y Real Valladolid los que se batirán en duelo con dos equipos que viven momentos ciertamente diferentes a nivel de sensaciones. Cerrarán los partidos del sábado el Sanse recibiendo a un Sporting de Gijón, a las 21:00 horas, que llega con el cansancio de la Copa del Rey en sus piernas.

Partidos del domingo en LaLiga Hypermotion

El domingo habrá ración de hasta cinco partidos en LaLiga Hypermotion. A las 14:00 horas, el Cádiz recibirá al colider, el Racing de Santander en el Nuevo Mirandilla. El Leganés, con una afición ciertamente enfada por la situación del equipo, recibirá al Córdoba a partir de las 16:15. A las 18:30 habrá dos partidos. En el primero el Deportivo de La Coruña, líder por diferencia de goles respecto al Racing, recibirá en Riazor al Castellón, uno de los equipos de moda de las últimas semanas. Eibar y Cultural Leonesa se verán en Ipurua. A las 21:00 el Granada recibirá al Ceuta, dolidos los caballas tras la eliminación en Copa del Rey a manos del Guadalajara.

Partidos del lunes en LaLiga Hypermotion en directo

El lunes 8 de diciembre, a diferencia de otras jornadas, habrá tres partidos al ser la festividad de la Inmaculada Concepción y haber muchos sitios en España en los que no se trabaja. A las 16:15 el Burgos de Ramis recibirá al Albacete de Alberto González en El Plantío. A las 18:30, Las Palmas, que tropezó inesperadamente el pasado fin de semana, recibirá al Mirandés de Jesús Galván. Cerrará la jornada 17 en Segunda división el duelo entre el Málaga, ya eliminado de la Copa del Rey ante el Talavera de la Reina y el Real Zaragoza, con una racha de tres triunfos consecutivos en Liga. Será el lunes a las 20:30

Todos los encuentros de la jornada 17 en LaLiga Hypermotion podrán seguirse en TV a través del canal LaLiga TV Hypermotion. Además en ESTADIO Deportivo podrá leer las noticias más interesantes de la jornada además de estar al tanto de todos los resultados en directo.