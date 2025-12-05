Un jugador del Castellón bromea con su rendimiento: "La comida del McDonald's"

Mellot, central francés e indiscutible en el esquema de Pablo Hernández, lo ha jugado todo en el cuadro orellut que pelea por el ascenso a Primera

El Castellón es uno de los equipos de moda en los últimos tiempo en Segunda división. Los de Pablo Hernández, de la mano precisamente del ex futbolista de Valencia y Celta de Vigo entre otros conjuntos, suma cuatro triunfos en los últimos cinco partidos. El Castellón se ha ganado por derecho propio el pelear por el sueño de subir a Primera ya que tras 16 jornadas es sexto con 25 puntos y está en la pomada con el resto de equipos de arriba.

Uno de los jugadores que no se ha bajado del carro de la titularidad en el cuadro castellonense, prácticamente en todo lo que va de temporada, es Jeremy Mellot. El galo llegó como agente libre el pasado verano tras cerrar su etapa en el Tenerife y hasta el momento ha participado en todos los encuentros de Liga, tanto a las órdenes de Johan Plat como a las de Pablo Hernández.

Mellot bromea con su alimentación en el Castellón

Mellot usó el peculiar humor francés cuando fue cuestionado sobre el secreto de su rendimiento: "La comida de McDonald’s", declaró el central sobre la alimentación que lleva. Aunque para evitar suspicacias, lo aclaró después: "No sé cuál es el secreto. Tengo suerte de tener este cuerpo. Me cuido en los entrenamientos y en casa. Además, la siesta es importante. El secreto está en cuidarse día a día, comer bien y nada más".

El Castellón mira al Deportivo de la Coruña

Mellot habló sobre algunos de los nombres propios del próximo rival del Castellón, el líder de Segunda, el Deportivo de La Coruña: "Tienen dos o tres jugadores muy fuertes en la parte de atrás y, en ataque, cuentan con Yeremay, Soriano, Mella y sus delanteros, quienes son muy peligrosos. Sin embargo, nosotros venimos bien y vamos a Coruña con la mentalidad de ganar". Pero el francés lanzó un aviso a los gallegos sobre el nivel de los orelluts: "El Deportivo es el mejor equipo de esta temporada, pero nosotros también hemos alcanzado un buen nivel. No va a ser fácil para ellos ganarnos".

La trayectoria del Castellón

Mellot apuntó al trabajo en equipo desde la llegada de Pablo Hernández: "Todo el mundo trabaja bien, y juntos somos un equipo fuerte". El central quiso ser prudente sobre la actual clasificación del Castellón ya que la Segunda división es muy larga y los vuelcos en la tabla pueden darse en cuestión de jornadas: "La temporada es muy larga. Hay que ir partido a partido porque puedes estar primero a finales de diciembre y a un mes después, a 15 puntos del liderato". Mellot apuntó a la cohesión del Castellón para explicar el nivel que están teniendo: "No iniciamos bien la liga, pero ahora estamos a un nivel muy alto. Somos un equipo cohesionado y difícil de vencer, con un cuerpo técnico fuerte y bien armado".