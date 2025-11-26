El Andorra, denunciado por 'culpa' de la nieve

El cuadro que hasta hace pocos días entrenaba Ibai Gómez y que está en busca de un nuevo entrenador, ha recibido la denuncia por parte de LaLiga tras recibir uno de los asistentes un impacto en su cabeza por una bola de nieve. El encuentro tuvo que detenerse

Con el Andorra se está cumpliendo lo que dice el sabio refrán de que a perro flaco todo se le vuelven pulgas. El Andorra despidió el pasado fin de semana a Ibai Gómez cuando los de Encamp cayeron por 1-3 ante el Castellón de Pablo Hernández. El propio Ibai Gómez habló en la rueda de prensa posterior al choque que pondría su cargo a disposición de lo que el club creyese conveniente y horas después, el Andorra decidió cesarlo. A 26 de noviembre, el Andorra sigue sin tener nuevo entrenador y todo apunta a que será el cuerpo técnico interino el que dirija a los andorranos en el próximo duelo ante el Sporting de Gijón.

Pero antes de eso, el Andorra tendrá que afrontar la denuncia a la que se enfrenta por parte de LaLiga. En el transcurso del encuentro entre el Andorra y el Castellón, el juego tuvo que detenerse en el minuto 37 por el "lanzamiento de una bola de nieve al árbitro asistente (Daniel Pescador)". Según recoge el acta arbitral, esta bola de nieve no causó daño alguno al asistente. En las horas previas al duelo entre Andorra y Castellón se llegó a hablar incluso de la posibilidad de que el choque se aplazase a consecuencia de la propia nieve y es que este pasado fin de semana llegaron las primeras al Principado.

El acta donde se refleja el lanzamiento de una bola de nieve en Encamp

En el acta redactada por el colegiado del encuentro, Germán Cid Camacho, se recoge que la bola de nieve se lanzó desde un sector en el que se encontraban aficionados del Castellón. Se desconoce aún si en caso de que hubiese sanción económica, sería el Castellón el que asumiese el pago de la correspondiente multa. El acta refleja el incidente al completo del siguiente modo: "En el minuto 37 se detuvo el encuentro por el lanzamiento de una bola de nieve al árbitro asistente n° 2 dándole en la cabeza, pero sin causar daño. El lanzamiento se produjo desde la grada situada en el fondo izquierdo del terreno de juego, donde se ubicaban aficionados visitantes, reconocidos por llevar los colores distintivos de dicho club. Esta situación se comunicó al delegado de campo para que se informara del cese de este tipo de actos mediante la megafonía del estadio, sin producirse ninguna otra incidencia".

El nuevo entrenador del Andorra tiene trabajo por delante

El Andorra ha pasado de ser el equipo de moda en el arranque de la temporada en LaLiga Hypermotion a meterse en serios problemas ocupando puestos de descenso a Primera RFEF. Un total de ocho partidos sin ganar en los que el Andorra solo ha podido sumar tres puntos de 24 posibles y que terminaron provocando que los que eran dirigidos hasta hace pocos días por Ibai Gómez, estén con 17 puntos y en descenso junto a Granada, Mirandés y Real Zaragoza.