El Andorra cierra filas para cambiar la dinámica

El cuadro de Carles Manso sumó su sexto partido sin ganar, siete si se cuenta el de Copa del Rey. Álvaro Martín apuesta por el cambio de dinámica: "Llegarán los resultado

El Andorra no terminar de revertir la situación negativa que está viviendo y que a pesar del despido de Ibai Gómez, no ha cambiado. Los de Carles Manso, que asumió el cargo de entrenador de manera interina, suman seis jornadas sin ganar en LaLiga Hypermotion más otra que supuso la eliminación en Copa del Rey a manos de la Cultural Leonesa. Este miércoles, Álvaro Martín, hizo balance de la situación del equipo pero con actitud positiva ya que desde Encamp se apuesta por revertir la situación. El Andorra es cuarto por la cola con 18 puntos. Un triunfo en la próxima jornada ante el Real Valladolid les podría sacar de los puestos de descenso.

#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:522063,522486]]#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:522063,522486]]

Álvaro Martín apuesta por el Andorra

Álvaro Martín habló de que es cuestión de que es cuestión de suerte ya que el Andorra está jugando bien y generando ocasiones: "En cuanto a juego y ocasiones estamos muy bien. Lo que creo es que nos falta esa pizca de suerte de ser eficaces arriba. En cuanto lleguen los goles no nos pararán". Insistió el delantero en la llegada del gol para que los siguientes lleguen en tromba: "La gente confía, está contenta y con ganas. La gente ve que se pueden ganar todos los partidos. En cuanto llegue una victoria llegarán una detrás de otra".

Álvaro Martín cuenta con la confianza de Carles Manso

El delantero, que está sumando su cuarta temporada en el Andorra tras pasar por la cantera del Real Madrid, está contando con la confianza de Carles Manso aunque aún no ha podido devolver esos minutos con goles. Álvaro Martín también habló este miércoles de su momento personal: "Estoy contento, cogiendo ritmo de partido. Es lo que me hacía falta. Al final quiero ayudar, que salgan las cosas bien. Intentar que lleguen los resultados". El ariete apostó por poder marcar para ayudar al Andorra: "Personalmente tengo ganas de ayudar y de volver a encontrarme con el gol que a cualquier futbolista le hace bien. En cuanto se rompa la racha vendrán uno detrás de otro".

El calendario del Andorra

El Andorra visitará la próxima semana al Real Valladolid, que viene de endosarle cuatro al Huesca en El Alcoraz. Álvaro Martín no esconde la complicación del calendario de los andorranos: "La categoría es como es, muy dura y exigente. Cualquiera te puede ganar o le podemos ganar. Hay equipos que están más arriba, pero todos sabemos que somos capaces de ganar a cualquiera". Además, sobre el propio Real Valladolid afirmó: "Jugar fuera siempre es más complicado. Será un partido bonito, ante un equipo que tiene aspiraciones de subir a Primera. Nosotros también miramos alto. Podemos ganar perfectamente como hemos podido ganar estos dos últimos".