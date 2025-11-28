El Castellón avisa a Las Palmas: "Hay que hacernos fuerte con el apoyo de nuestra afición"

El técnico Pablo Hernández apostó por sumar los tres puntos ante los pupilos de Luis García este próximo domingo

El Castellón, de la mano de Pablo Hernández, vuelve a estar en una dinámica positiva que le ha llevado a sumar 10 de los últimos 15 puntos en juego. Este próximo domingo tendrá una piedra de toque que servirá a los de Castalia para medir hasta dónde pueden llegar. Las Palmas de Luis García llega a territorio castellonense y Pablo Hernández avisó este viernes en la previa de que irán a por los tres puntos sin ningún tipo de complejo.

Pablo Hernández quiere más con el Castellón

Pablo Hernández habló de la buena dinámica del Castellón en las últimas jornadas como argumento para imponerse a Las Palmas y además, hacer que sobre el césped se juegue a su estilo: "Nosotros también venimos con una dinámica positiva. Debemos mantenerla, intentar imponer nuestro juego, nuestro estilo. Hacernos fuertes aquí con nuestra gente en Castalia e intentar superarles. Venimos con confianza y creyendo que podemos sumar tres puntos".

El técnico del Castellón, que recordemos, llegó como interino y finalmente terminará el curso, apostó por el importante papel de la afición: "Hemos mantenido una dinámica positiva y tenemos que continuar así. Jugamos en casa y hay que hacernos fuertes con el apoyo de nuestra afición". Pablo Hernández prosiguió mostrándose confiado en la buena entrada de Castalia este próximo domingo: "Seguro que va a haber una muy buena entrada. La gente va a venir ilusionada, va a venir dispuesta a empujar y apoyar".

Pablo Hernández se centra en Las Palmas y no quiere mirar al play off de ascenso a Primera

El Castellón está en puestos de play off de ascenso a Primera pero Pablo Hernández no quiere oír ni hablar de eso y prefiere enfocarse en Las Palmas: "Estamos en buena dinámica, pero no podemos relajarnos. Si perdemos el domingo y otros equipos ganan, nos pueden superar rápidamente. El enfoque ahora es ganar a Las Palmas y sumar tres puntos". Insistió nuevamente el ex jugador del Valencia: "No podemos ahora pensar en eso porque si perdemos el domingo y ganan tres o cuatro de atrás nos vamos para abajo. Está tan apretado todo que no hay tiempo de pensar en esas cosas, ni creo que sea lo más idóneo".

Las Palmas y su solidez a domicilio

Sobre Las Palmas, el joven técnico del Castellón destacó su solidez defensiva lejos del Estadio de Gran Canaria: "Fuera de casa han mostrado una solidez defensiva impresionante, con solo dos goles encajados en seis encuentros". Además, sobre los canarios declaró: "Es un equipo muy serio, con jugadores de calidad y que llega con la intención de volver a Primera División".