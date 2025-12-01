El Castellón de Pablo Hernández es de ascenso directo

El cuadro orelluts contó con el ex jugador como recambio provisional en un primer momento. Tras 11 jornadas, solo el Almería ha sumado más puntos que los 23 de los albinegros

Dice que el fútbol muchas veces va por modas, en cuanto al juego, las indumentarias, el tipo de jugador que más importa... etcétera. Esto también ocurre con los entrenadores ya que hace no demasiado, cuando un equipo despedía a su técnico, acudía normalmente al mercado en busca de una solución. En LaLiga Hypermotion parece que esa tendencia está cambiando ligeramente.

Este pasado curso y el presente se está viendo como equipos como Deportivo de La Coruña, Málaga o el protagonista de este artículo, el Castellón, han acudido a sus canteras para traer a la "solución" a la situación límite. Gilsanz, Funes o anteriormente Pellicer y Pablo Hernández son algunos de los casos aunque también hay malas experiencias como la de Emilio Larraz en el Real Zaragoza.

Pablo Hernández lleva al Castellón cerca de la cima en LaLiga Hypermotion

Pablo Hernández fue el elegido por el Castellón cuando Haralabos Voulgaris decidió despedir a Johan Plat tras cinco jornadas. Johan Plat fue el primer despedido de LaLiga Hypermotion este curso y Pablo Hernández tenía que tomar el mando tras hacer un gran papel en el filial del Castellón. Las cosas empezaron a ir sobre ruedas con el que fuera jugador del Valencia y del propio cuadro albinegro.

Pablo Hernández sumó tres victorias y un empate en sus cuatro primeros partidos y sacó al Castellón de los puestos de descenso. Después llegaron dos derrotas y sobre todo, la eliminación de Copa del Rey ante un rival de Segunda Federación como el Antoniano que dolió mucho en el seno del club castellonense.

Pablo Hernández se sube al ascenso

Pero Pablo Hernández supo resarcirse y volver a encontrar el camino con el Castellón en LaLiga Hypermotion. Tras perder ante Albacete y Almería por la mínima, llegó un empate ante el Burgos y con la de este pasado domingo, cuatro triunfos consecutivos ante Real Sociedad B, Andorra y Las Palmas.

La última victoria ante los canarios este pasado domingo ha sido especialmente importante por tratarse de uno de los equipos que más en forma estaba y que peleaba por igualar al Deportivo de La Coruña.

El Castellón, bajo la tutela de Pablo Hernández, ha sumado 23 puntos de 33 posibles y en este periodo de 11 jornadas solo el Almería de Rubi le mejora con 24. En el global, el Castellón se ha ganado por derecho propio el derecho a soñar con estar al final de las 42 jornadas entre los equipos que disputen el play off de ascenso directo o incluso, quien sabe, el ascenso directo.

Son 25 los puntos que suman los pupilos de Pablo Hernández y el próximo fin de semana visitará el campo del líder, el Deportivo de la Coruña que se ha mostrado intratable en las últimas jornadas con cinco triunfos consecutivos. A favor de los orelluts, no tendrán que jugar Copa del Rey y llegarán más descansados al partido de la 17.